Combustíveis. Governo irlandês sobrevive a moção de confiança

O Governo irlandês sobreviveu esta terça-feira a uma moção de confiança sobre a forma como lidou com uma semana de protestos contra o aumento de preço dos combustíveis, que interromperam o abastecimento de petróleo e causaram enormes engarrafamentos. O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, defendeu o seu Governo de coligação afirmando que atuou para pôr fim ao “bloqueio destrutivo”.

A moção foi aprovada com 92 votos a favor e 78 contra, o que preservou a sua liderança. Se tivesse perdido, o seu Governo teria de se demitir e o parlamento teria de eleger um novo primeiro-ministro ou convocar eleições gerais na Irlanda.

Martin defendeu os cortes de impostos propostos pelo Governo como os maiores da Europa para lidar com os preços dos combustíveis, que dispararam após a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, que levou ao encerramento do estreito de Ormuz, um canal vital para o abastecimento mundial de petróleo.

“A principal acusação, de que não estamos a fazer nada e estamos a ficar para trás em relação a outros países, é simplesmente falsa”, disse Martin. O chefe do executivo irlandês levou a votação a moção para apoiar a sua coligação, formada pelos partidos de centro-direita Fianna Fáil e Fine Gael, juntamente com alguns independentes, antes de uma moção de censura apresentada pelo Sinn Féin, o maior partido da oposição.

Os políticos da oposição atacaram Martin por não ter reagido mais cedo aos protestos, criticaram o pacote de ajuda considerando-o insuficiente e disseram que o Governo não estava a conseguir lidar com a maior crise do custo de vida na Irlanda. A líder do Sinn Féin, Mary Lou McDonald, disse que foi “um desplante” da coligação apresentar a moção de confiança depois de abandonar pessoas trabalhadoras e em dificuldades.

“Enquanto dão palmadinhas nas costas uns dos outros, se congratulam e bajulam, saibam que, para lá da vossa bolha, as pessoas veem um Governo desligado da realidade”, declarou McDonald. “Foi a sua própria arrogância, a sua falta de discernimento, a sua falta de qualquer empatia que deixou as pessoas sem outra conclusão que não esta: o seu tempo acabou”, acrescentou.

O Partido Social-Democrata, o Partido Trabalhista, o Pessoas Primeiro que o Lucro, o Aontu, o Partido Verde e o Irlanda Independente afirmaram que votariam contra o Governo.

Os protestos começaram a 07 de abril, com colunas de veículos a baixa velocidade a bloquear as estradas, que cresceram à medida que a notícia se espalhou nas redes sociais, com camionistas, agricultores, taxistas e empresas de autocarros a bloquearem infraestruturas importantes e a principal via da capital, Dublin.

Os manifestantes exigiam tetos de preços ou cortes de impostos para aliviar os custos crescentes dos combustíveis, que, segundo eles, levarão as pessoas à falência.

Martin disse que o Governo pode aprender com os protestos, mas defendeu a resposta da polícia e dos militares para remover os bloqueios à única refinaria de petróleo do país, em Whitegate, no condado de Cork, e em vários depósitos, que fizeram com que mais de um terço das bombas de abastecimento ficasse sem combustível.

“Tivemos de libertar Whitegate e os portos, porque exportamos cerca de 90% de tudo o que produzimos neste país”, disse Martin. “Os portos são a força vital da economia e, se fossem bloqueados por qualquer período de tempo, as pessoas perderiam os seus empregos, a produção a tempo parcial cessaria e as consequências seriam muito, muito graves”, explicou.

As manifestações foram toleradas até ao fim de semana, quando a polícia usou gás pimenta em confrontos com alguns manifestantes e um camião do Exército derrubou uma barricada de madeira no porto de Galway. Muitos manifestantes afirmaram ter alcançado o seu objetivo de obrigar o Governo a fazer concessões.

O parlamento tem também agendada para a votação do pacote de apoio aos combustíveis, no valor de 505 milhões de euros, que, segundo Martin, aliviará parte da pressão sobre o custo de vida. O pacote inclui pagamentos diretos aos camionistas e operadores de autocarros escolares, bem como subsídios de combustível para os setores agrícola e das pescas – uma medida de alívio que se seguirá a um corte de impostos de 250 milhões de euros, aprovado há três semanas.