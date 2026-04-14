Cultura

Doações à cultura para obter vistos gold disparam quase 300%

  • ECO
  • 11:43

Regras preveem a atribuição do ‘passaporte dourado’ por transferências de montante igual ou superior a 250 mil euros para o setor cultural. No ano passado foram emitidas 211 declarações deste tipo.

As transferências de capital para projetos culturais com vista à obtenção de vistos gold atingiram 46,8 milhões de euros em 2025, valor que traduz um crescimento de 298% face aos 11,7 milhões contabilizados no ano anterior, segundo dados do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.

Segundo o Diário de Notícias, este foi de longe o maior investimento anual desde que, em 2020, entrou em vigor este instrumento, que prevê a atribuição do ‘passaporte dourado’ por transferências de montante igual ou superior a 250 mil euros para o setor cultural. No total, já captou 66,4 milhões de euros.

No ano passado, foram emitidas 211 declarações que atestam a transferência efetiva de capital tendo em vista a autorização de residência para atividade de investimento (designação oficial deste regime) em iniciativas culturais, quando em 2024 tinham sido 50. Os norte-americanos são os estrangeiros que mais têm recorrido a este instrumento, seguidos pelos chineses e os indianos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Doações à cultura para obter vistos gold disparam quase 300%

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

ASAE apreende mais de 39 mil litros de vinho

Lusa,

Os 39.391 litros de vinho apreendidos, que apresentavam uma rotulagem com "diversas irregularidades, incluindo omissões de menções obrigatórias", já estavam "prontos a serem introduzidos no mercado".