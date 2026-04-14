Doações à cultura para obter vistos gold disparam quase 300%
Regras preveem a atribuição do ‘passaporte dourado’ por transferências de montante igual ou superior a 250 mil euros para o setor cultural. No ano passado foram emitidas 211 declarações deste tipo.
As transferências de capital para projetos culturais com vista à obtenção de vistos gold atingiram 46,8 milhões de euros em 2025, valor que traduz um crescimento de 298% face aos 11,7 milhões contabilizados no ano anterior, segundo dados do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto.
Segundo o Diário de Notícias, este foi de longe o maior investimento anual desde que, em 2020, entrou em vigor este instrumento, que prevê a atribuição do ‘passaporte dourado’ por transferências de montante igual ou superior a 250 mil euros para o setor cultural. No total, já captou 66,4 milhões de euros.
No ano passado, foram emitidas 211 declarações que atestam a transferência efetiva de capital tendo em vista a autorização de residência para atividade de investimento (designação oficial deste regime) em iniciativas culturais, quando em 2024 tinham sido 50. Os norte-americanos são os estrangeiros que mais têm recorrido a este instrumento, seguidos pelos chineses e os indianos.
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