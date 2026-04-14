Duas mudanças na comissão executiva do BCP. Miguel Maya vai ser reconduzido até 2029

Miguel Maya e Nuno Amado vão ser reconduzidos na liderança do BCP BCP 1,42% até 2029 enquanto CEO e chairman, respetivamente, mas o banco prepara-se para duas mudanças na comissão executiva e mais cinco no conselho de administração.

Os administradores Rui Teixeira (retalho) e José Silva Pessanha (risco) estão de saída e vão ser substituídos por António Pinto Júnior (que vem do banco polaco do BCP) e Miguel Manso (até agora diretor de risco do banco), segundo a proposta que vai ser votada na assembleia geral marcada para 7 de maio.

Quanto a Miguel Bragança (administrador financeiro), João Nuno Palma e Maria Campos, também vão ser reconduzidos nos cargos para o novo mandato, tal como Miguel Maya.

A nível do board, que vai continuar a ser liderado por Nuno Amado, cinco mulheres estão de saída: Altina Villamarin, Ana Paula Gray, Cidália Lopes, Esmeralda Dourado e Lingjiang Xu. Serão substituídas por outras cinco mulheres: Madalena Tomé (ex-SIBS), Isabel Gil, Carla Bambulo, Maria João Almeida e Patrícia Lopes Viana.

Também há alterações na mesa da assembleia geral, com Pedro Rebelo de Sousa a ser substituído por Cortes Martins na presidência.

É extensa a ordem de trabalhos da assembleia geral do BCP, que inclui ainda a aprovação das contas do ano passado (lucros de mais de mil milhões de euros) e a nova política de dividendos que compreende um reforço da componente de recompra de ações.

O banco vai atribuir 50% do resultado em forma de dividendo e até 40% através de um programa de shares buyback.

O banco tem dois acionistas de referência: a Fosun e a Sonangol, ambos com cerca de 20%. Mas pode haver mudanças a caminho. O grupo chinês pode estar de saída do capital do banco português, segundo o Expresso.