Empresas já têm 835 milhões na conta para reconstrução após depressão Kristin

As empresas que se candidataram às linhas de apoio à reconstrução na sequência da passagem do comboio de tempestades já receberam na sua conta 835 milhões de euros. Mas há ainda 1.462 milhões de euros de empréstimos em fase de aprovação, revelou esta terça-feira o presidente executivo do Banco de Fomento.

Gonçalo Regalado disse aos deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública que este volume de crédito se refere a um universo de 7.000 empresas.

“Nesta altura do campeonato já temos 835 milhões de euros com funding em conta e packs financeiros recebidos no Banco Português de Fomento, apoiando mais de 4.260 empresas” e, além destes, mais de 600 milhões de euros de 2.800 empresas “já aprovados, em contratação pela banca comercial”, disse.

A linha de investimento, com uma dotação de mil milhões de euros, visa financiar a reconstrução dos danos causados pelas tempestades nos municípios em relação aos quais foi decretada situação de emergência ou calamidade.

Já a linha de tesouraria, também com uma dotação de mil milhões, tem por objetivo responder a necessidades imediatas de liquidez das empresas, por exemplo, para repor tesouraria, assegurar fundo de maneio e cobrir despesas consideradas indispensáveis à continuidade da atividade.

A linha de tesouraria recebeu 7.749 candidaturas, ou seja, 84% das candidaturas totais, e a linha de investimento recebeu apenas 218 (2%). Uma disparidade que Gonçalo Regalado justifica pelo maior grau de simplicidade das linhas de tesouraria, que apenas exigem uma declaração de beneficiário. Já a linha de investimento exigia também uma declaração de danos do sinistro que “era difícil de obter já que exigia peritagem, uma contra-avaliação e um relatório de sinistros”.

O CEO explicou que agora a procura está a recuperar porque foi aprovada uma sugestão da Nerlei de “aprovar as candidaturas apenas com uma auto-declaração do empresário e uma vinheta do contabilista, que tornou o processo mais fácil”. “Agora têm seis meses para confirmar a autodeclaração, com a declaração de sinistro”, acrescentou.

As candidaturas apresentam um grande nível de dispersão geográfica, mas entre os concelhos mais afetados Leiria apresenta um volume maior de candidaturas a apoios com o distrito de Leiria com 357 milhões de euros candidatos, Pombal 101 milhões e Marinha Grande 88 milhões.

Além disso, todos os setores estão a ser apoiados desde a indústria, aos transportes e logística, construção, agricultura e comércio. O valor médio de crédito concedido por empresa foi de 217 mil euros, com as micro empresas a representarem 86% das candidaturas.