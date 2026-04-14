Espanhola Amparo Moraleda assume a presidência da Airbus

A espanhola Amparo Moraleda vai assumir o cargo de presidente da Airbus a partir do dia 1 de outubro, anunciou a Airbus, depois da assembleia de acionistas da empresa. Será a primeira mulher a liderar a empresa aerospacial e de defesa, e também a primeira vez que um presidente tem nacionalidade espanhola. Até então, os presidentes da Airbus foram sempre alemães ou franceses.

Amparo Moraleda substituirá o francês René Obermann, que lidera o consórcio europeu desde 2020. Obermann informou o Conselho da sua decisão de não procurar um novo mandato como Diretor na Assembleia Geral de 2027, quando o seu mandato atual expirar.

“Agradeço ao Conselho pela confiança depositada e aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar com René nos próximos meses para garantir uma transição tranquila. Gostaria de parabenizá-lo pela sua liderança diligente no Conselho durante um período marcado por crises significativas, em particular a pandemia da Covid-19, as interrupções na cadeia de abastecimento e o agravamento do ambiente geopolítico”, disse Amparo Moraleda após a sua nomeação, citada em comunicado.

A nova presidente da Airbus possui uma carreira em diversos setores. Além de ter sido vice-presidente do Caixabank, função que exerceu de março de 2025 a fevereiro de 2026 e onde também foi diretora independente nos últimos 12 anos, Amparo Moraleda foi uma das primeiras mulheres espanholas a ocupar cargos de responsabilidade em empresas multinacionais, como membro do conselho do grupo de transportes Maersk, bem como da empresa de software SAP Espanha e da operadora móvel Vodafone. Iberdrola, IBM ou INSA são outras empresas que fazem parte do seu currículo, pode ler-se no site da Airbus.

“O meu compromisso em servir a empresa e os seus acionistas é total. Trabalharei em estreita colaboração com os meus colegas do Conselho e a equipa de gestão para garantir que a Airbus está bem equipada para enfrentar os muitos desafios e oportunidades decorrentes das rápidas mudanças no nosso ambiente global”, acrescentou Moraleda, citada em comunicado.

Em Portugal, a Airbus tem presença com a fábrica de Santo Tirso, tendo, em Lisboa e Coimbra, um hub, o Global Business Services. Ao todo, o consórcio emprega 1.700 trabalhadores, gerando mais de 100 milhões de euros de impactos económico anual para o país. Em Santo Tirso, onde a companhia já tem 450 trabalhadores a produzir painéis para os aviões da família A320 e A350, há planos de crescimento de área de produção e pessoas. Até ao final de 2026, querem atingir os 600 colaboradores.