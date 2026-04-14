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Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 115 milhões de euros

  • ECO
  • 20:23

O jackpot desta terça-feira é de 115 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio na semana anterior.

Com um primeiro prémio no valor de 115 milhões de euros, decorreu terça-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.

Veja a chave vencedora do sorteio desta terça-feira, 14 de abril:

Números: 1, 2, 4, 28 e 44

Estrelas: 5 e 12

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