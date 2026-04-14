FMI pede vigilância sobre a ‘banca sombra’ enquanto há tempo

⚡ ECO Fast O Fundo Monetário Internacional alerta que a estabilidade financeira global está em risco devido a vulnerabilidades no setor financeiro não bancário, que domina mais de metade dos ativos financeiros.

Os analistas do FMI destacam que vulnerabilidades estruturais associadas a determinados investidores não bancários podem amplificar a transmissão de choques financeiros globais.

As recomendações do FMI enfatizam a necessidade urgente de reforçar a supervisão sobre as instituições financeiras não bancárias para mitigar riscos e garantir a resiliência do sistema financeiro.

Os mercados financeiros entraram em 2026 de forma robusta, com os preços dos ativos em alta, a volatilidade contida e com condições financeiras favoráveis. Mas esse panorama foi abruptamente perturbado pelo eclodir do conflito no Médio Oriente, a 28 de fevereiro.

Em março, as ações globais, segundo o índice MSCI World, recuaram mais de 7%, as yield das obrigações soberanas dispararam impulsionadas por crescentes expectativas de inflação e as moedas dos mercados emergentes foram particularmente penalizadas, especialmente nos países importadores de matérias-primas energéticas.

“Os riscos para a estabilidade financeira global estão elevados”, alerta o Fundo Monetário Internacional (FMI) no Global Financial Stability Report de abril de 2026, publicado esta terça-feira, notando que “o sistema financeiro global está a confrontar a guerra em curso no Médio Oriente, potenciais pressões inflacionistas, riscos crescentes de um maior aperto nas condições financeiras e vários canais de amplificação que poderiam levar da turbulência dos mercados para a instabilidade financeira”.

Até agora, os mercados têm-se mantido ordenados e os bancos surgem como um bastião de estabilidade, reforçados pelas reformas regulatórias pós-crise de 2008. Contudo, o FMI adverte que esta contenção não deve ser confundida com solidez.

“Não é suficiente avaliar os riscos apenas através do prisma do desempenho recente dos mercados”, escrevem os analistas do Fundo, sublinhando que “os decisores políticos devem avaliar como as vulnerabilidades – como a alavancagem, os desfasamentos de maturidade e liquidez, e a interconexão – podem amplificar as tensões no setor financeiro.”

A mensagem do FMI é de que a ausência de crise não equivale à ausência de risco e é neste contexto que os especialistas da instituição liderada por Kristalina Georgieva apontam o dedo a um setor em rápida expansão, mas pouco supervisionado: o das instituições financeiras não bancárias (NBFI, na sigla inglesa).

A alavancagem elevada em partes do setor financeiro não bancário, a concentração crescente nos mercados acionistas e os spreads de crédito historicamente estreitos aumentam o potencial para vendas forçadas abruptas e súbitas tensões de liquidez. Fundo Monetário Internacional Global Financial Stability Report de abril de 2026

Hedge funds, fundos de investimento, ETF alavancados, fundos de crédito privado, todos estes atores cresceram exponencialmente na última década e dominam hoje mais de metade dos ativos financeiros globais, operando quase como uma “sombra” do setor bancário. O problema, como o relatório detalha, é que muitas destas entidades estão expostas a vulnerabilidades estruturais que, em momentos de stress, podem transformar-se em aceleradores de crise.

“A alavancagem elevada em partes do setor financeiro não bancário, a concentração crescente nos mercados acionistas e os spreads de crédito historicamente estreitos aumentam o potencial para vendas forçadas abruptas e súbitas tensões de liquidez através de chamadas de margem e de colateral“, destacam os analistas do FMI.

A ideia é simples: quando a volatilidade sobe, como tem acontecido desde o início do conflito no Médio Oriente, os fundos alavancados são sujeitos a chamadas de margem, o que os obriga a vender ativos apressadamente para cobrir as posições. Essa pressão vendedora derruba ainda mais os preços, desencadeando novas chamadas de margem, numa espiral que o FMI classifica como um “efeito dominó”.

“As vendas forçadas por parte de intermediários financeiros não bancários que se expandiram através da alavancagem podem aumentar ainda mais a volatilidade e acrescentar pressões de liquidez através de chamadas de margem e resgates de investidores”, lê-se no relatório.

Os ETF alavancados, por exemplo, foram apontados como tendo contribuído para a queda de 12% do índice KOSPI da Coreia do Sul num único dia, nas primeiras semanas do conflito. A amplificação destes choques é tanto mais preocupante quanto as economias avançadas chegam a este momento com os cofres públicos fragilizados.

Pressões sobre as finanças públicas

Os elevados níveis de dívida soberana, combinados com a redução das compras de obrigações pelos bancos centrais e com a entrada em cena de investidores privados mais sensíveis aos preços tornaram os mercados obrigacionistas mais vulneráveis do que em ciclos anteriores, alertam os especialistas do Fundo.

A sensibilidade das yields nos leilões de dívida pública aumentou significativamente desde 2023, revelando-se como um sinal de que os investidores exigem hoje prémios mais elevados para absorver a mesma quantidade de emissões.

A tudo isto acrescem os riscos do nexo soberano-bancário: se os preços das obrigações soberanas caírem abruptamente, os balanços dos bancos podem ser severamente afetados, precisamente num momento em que os governos têm menos margem para intervir.

A tarefa dos decisores políticos não é prever o próximo choque, mas garantir que as vulnerabilidades estão mitigadas e que o sistema permanece capaz de absorver o stress sem o amplificar. Fundo Monetário Internacional Global Financial Stability Report de abril de 2026

Além dos mercados obrigacionistas, o FMI dedica especial atenção ao setor do crédito privado e à forma como as suas vulnerabilidades estruturais – opacidade, desfasamentos de liquidez e incumprimentos crescentes – podem propagar-se ao sistema financeiro mais alargado.

Os fundos semilíquidos voltados para investidores de retalho são identificados como uma fonte de preocupação particular: em cenários de stress moderado, os testes do FMI indicam que alguns destes veículos podem ficar sem liquidez em apenas cinco a sete trimestres.

Ao mesmo tempo, os investimentos em inteligência artificial, em rápido crescimento e com estruturas de financiamento circulares entre gigantes tecnológicos, fornecedores de chips e plataformas de computação em nuvem, introduzem novos riscos de concentração e interconexão.

“Vulnerabilidades estruturais associadas a determinados investidores não bancários podem amplificar a transmissão de choques financeiros globais”, conclui o relatório.

Perante este quadro, as recomendações do FMI são extensas, mas convergem num ponto central: é urgente fechar as lacunas de supervisão sobre as financeiras não bancárias.

O Fundo pede que os testes de stress e os exercícios de cenário sejam estendidos às NBFI , que as lacunas de dados sobre alavancagem e exposições sejam colmatadas e que a cooperação regulatória transfronteiriça seja reforçada para evitar arbitragem regulatória.

, que as lacunas de dados sobre alavancagem e exposições sejam colmatadas e que a cooperação regulatória transfronteiriça seja reforçada para evitar arbitragem regulatória. Na política orçamental, apela a um reequilíbrio fiscal gradual que coloque a dívida pública numa trajetória sustentável, com apoios às famílias mais vulneráveis explicitamente temporários e bem direcionados.

com apoios às famílias mais vulneráveis explicitamente temporários e bem direcionados. E ao nível das infraestruturas de mercado, o FMI recomenda a expansão da compensação centralizada nas operações de recompra de obrigações soberanas. “À medida que as NBFI se tornam mais alavancadas e mais ligadas aos bancos, fechar as lacunas de dados, melhorar a partilha de dados entre jurisdições e reforçar a supervisão são aspetos críticos”, sublinha o relatório.

A mensagem final do FMI é explícita quanto à urgência da ação. “A tarefa dos decisores políticos não é prever o próximo choque, mas garantir que as vulnerabilidades estão mitigadas e que o sistema permanece capaz de absorver o stress sem o amplificar.”

Numa altura em que o conflito no Médio Oriente continua sem resolução à vista, e em que a instabilidade geopolítica pressiona um sistema financeiro global com fragilidades acumuladas, o aviso do FMI é um apelo à preparação, antes que a próxima vaga chegue às margens.