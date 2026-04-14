Grupo BBVA vende terreno para casas em Lisboa à promotora Vizta

A Anidaport, sociedade imobiliária do grupo BBVA, vendeu um lote de terreno para um projeto residencial no centro de Lisboa à promotora Vizta. Localizado na Rua Sarmento Beires, entre o Areeiro e o Alto do Pina, o ativo envolve um plano de arquitetura para um empreendimento habitacional com 7.921 metros quadrados de área bruta de construção num terreno com cerca de 1.400 metros quadrados.

O negócio anunciado esta terça-feira, cujo valor não foi divulgado, prevê a construção de um prédio de apartamentos, de tipologias T1 a T4, com estacionamento subterrâneo composto por 89 lugares, de acordo com a informação divulgada pela consultora imobiliária JLL. A área bruta de construção total ascende a 11.525 metros quadrados, onde se inclui a cave onde estará o parque e as zonas de arrumos.

A JLL, que assessorou a transação em exclusivo, considera que um dos principais fatores de valorização deste projeto é a localização e o facto de se situar “a poucos metros da Praça Francisco Sá Carneiro, no coração do Areeiro, e beneficiando de excelentes acessibilidades”.

“O terreno encontra-se a cerca de cinco minutos a pé da estação de metro do Areeiro e a aproximadamente sete minutos da estação de comboios, assegurando ligações rápidas ao centro da cidade e às principais zonas metropolitanas”, destaca a imobiliária num comunicado em que faz ainda referência à oferta em termos de estabelecimentos comerciais e serviços e à proximidade ao Instituto Superior Técnico.

O projeto reúne todos os fatores hoje altamente valorizados pelos investidores como a localização central, a existência de um projeto aprovado e uma escala eficiente, reforçando o posicionamento do Areeiro como um dos mercados residenciais mais resilientes e atrativos de Lisboa. Augusto Lobo Responsável de Capital Markets da JLL em Portugal

Para a Anidaport, representada por José António Machado na qualidade de responsável pela venda, este ativo imobiliário “era muito interessante estrategicamente, razão pela qual foi desenvolvido um projeto de arquitetura, para fins habitacionais, potenciando a sua comercialização”.

Por sua vez, o comprador considera que se enquadra na sua estratégia de investimento em localizações centrais e consolidadas nas cidades de Lisboa e Porto. O CEO da Vizta, Fernando Vasco Costa, considera que a integração urbana será determinante para criar valor. “Este empreendimento permitirá desenvolver uma proposta residencial contemporânea, pensada para responder às expectativas de um segmento exigente que privilegia centralidade, acessibilidades e qualidade de vida”, comentou Fernando Vasco Costa.

Fundada em 2018, a Vizta foi, até ao início de 2024, conhecida por Nexity Portugal. Há cerca de dois anos foi adquirida pelo fundo britânico Orion e teve um rebranding em Portugal. Em 2024, teve um volume de negócios no valor de 2,09 milhões de euros, após um crescimento homólogo na faturação de de 17%, segundo os dados consultados pelo ECO.