Innovarisk relança seguros de habitação para patrimónios de alto valor

A Innovarisk relançou esta terça-feira novas soluções de seguro de habitação, direcionadas a clientes com patrimónios de valor elevado. O lançamento pretende dar resposta às limitações das apólices tradicionais do mercado, nomeadamente ao nível das condições, capitais seguros e exclusões, e introduz novas coberturas.

A nova oferta atualiza capitais tendo em conta os anos recentes de inflação elevada, alarga o leque de bens seguros e confere maior flexibilidade na cobertura de bens não listados. A solução tem três secções especializadas: uma de edifícios que inclui todas as construções; recheio normal que inclui tudo o que está em casa e no exterior; e obras de arte e joias e relógios com coberturas para transporte, manuseamento e outros danos acidentais e pagamento de desvalorização em perdas parciais.

Gonçalo Baptista, director-geral da Innovarisk, explica que foram feitas “atualizações tendo em atenção anos recentes de inflação elevada, ao alargamento dos bens seguros, à maior flexibilidade para bens não listados”.

Entre as novidades, estão mecanismos que incentivam o investimento dos clientes na melhoria e requalificação das suas habitações, tanto ao nível da construção como na vertente ecológica. A facilidade na regularização de sinistros, garantida pelo reduzido número de restrições e pela existência de mecanismos que evitam a discussão dos valores, quer em peças listadas quer não listadas.

A Innovarisk detém uma área especializada em Arte & Habitação e opera há mais de uma década no segmento de coberturas do tipo all-risks, um modelo considerado mais abrangente e transparente face às apólices convencionais. O seu parceiro de suporte neste tipo de risco continua a ser a seguradora Liberty Specialty Markets.

“Com esta melhoria, reforçamos o nosso compromisso com a excelência neste segmento tão exigente, onde o serviço tem igualmente um papel decisivo. Quer os clientes nacionais quer os estrangeiros podem contar com o nosso empenho de sempre”, diz Baptista.

A Innovarisk é um agente de subscrição de seguros Não Vida desde 2013, com uma oferta especializada em diversos nichos de mercado. De acordo com a própria, conta atualmente com 30 colaboradores, mais 300 parceiros e 33 produtos disponíveis.