Marinha Portuguesa envia submarino Tridente para missão da NATO

O submarino da Marinha Portuguesa NRP Tridente parte esta terça-feira da Base Naval de Lisboa com uma guarnição de 38 militares, juntando-se à Operação “Brilliant Shield” da NATO. Esta operação já integra a fragata NRP D. Francisco de Almeida com uma guarnição de 165 militares.

“A Operação “Brilliant Shield”, sob controlo operacional do Comando de Submarinos da NATO (COMSUBNATO), tem como objetivo responder ao atual contexto de segurança, reforçando a dissuasão e a capacidade de defesa da Aliança Atlântica. A operação assegura uma presença militar contínua e significativa, materializando-se em exercícios e atividades de defesa coletiva e gestão de crise”, refere a Marinha Portuguesa em comunicado.

Durante esta missão no âmbito da NATO, com duração de dois meses e meio e com uma guarnição de 38 militares da Marinha, o submarino português irá prestar apoio ao Fleet Operational Standards and Training (FOST), da Royal Navy.

Esta “tem como principal objetivo garantir que navios da NATO e de outras nações aliadas estejam preparados para operar em cenários de elevada intensidade, através de programas rigorosos de certificação e avaliação operacional”, refere a Marinha.

O ramo das Forças Armadas não precisa não a zona de atuação do NPR Tridente. “A navegação dos submarinos é de caráter classificado”, justifica porta-voz da Marinha Portuguesa ao ECO/eRadar.

A fragata NRP D. Francisco de Almeida participa na mesma missão da NATO. A fragata seguiu da Base Naval de Lisboa a 8 de abril para o Mar Báltico com 165 militares a bordo, para integrar, no âmbito da operação “Brilliant Shield”, um dos quatro grupos tarefa da NATO.

“A principal missão será monitorizar a atividade dos meios navais e aéreos da Federação Russa, contribuindo, ativamente, para a dissuasão pela presença naval da NATO e reforço de meios nos espaços marítimos com maior importância da Aliança Atlântica”, informou a Marinha Portuguesa.

No Báltico, Portugal também tem militares e caças da Força Aérea Portuguesa envolvidos em missões da NATO. Este ramo das Forças Armadas destacou quatro F-16M e até 95 militares para a Base Aérea de Ämari (BAA), na Estónia, no âmbito da missão enhanced Air Policing 2026 (eAP26), colaborando com a missão de defesa coletiva da NATO na região báltica.

É a nona missão de policiamento Aéreo dos Bálticos executada pela Força Aérea e a segunda vez que esta opera a partir da base aérea de Ämari, na Estónia. Missão da Força Aérea irá permanecer na região até 31 de julho.