Montenegro troca secretário de Estado da Gestão da Saúde. Administrador da AICEP substitui Francisco Gonçalves

O Presidente da República anunciou esta terça-feira ter aceitado a proposta do primeiro-ministro para exonerar, a seu pedido, Francisco Rocha Gonçalves, do cargo de Secretário de Estado da Gestão da Saúde.

Numa breve nota publicada no site da Presidência da República, António José Seguro refere que para o cargo foi proposta a nomeação de Francisco Pinheiro Catalão, atual administrador executivo e administrador financeiro (CFO) na AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

O novo secretário de Estado, que estava na administração da AICEP deste junho de 2024 e que ocupava até agora também o cargo de presidente não executivo da AICEP Global Parques, vai tomar posse esta tarde, pelas 16 horas, numa cerimónia a realizar no Palácio de Belém.

Francisco Gonçalves, que está de saída alegando “razões pessoais”, foi acusado de favorecer um hospital dirigido por um amigo, como noticiou o Correio da Manhã. Em causa está a abertura de uma unidade de cirurgia cardíaca no hospital de Santo António, no Porto, cujo diretor de cirurgia é amigo do agora antigo secretário de Estado.

Segundo uma nota curricular da Nova SBE, onde é professor auxiliar convidado, Francisco Pinheiro Catalão é doutorado em Gestão pela Universidade Europeia e desde 2013 leciona várias unidades curriculares na área de Finanças. As suas áreas de investigação centram-se em Gestão, Contratação Pública e Políticas Públicas.

No currículo do antigo diretor da área de Tesouraria na Novabase/Celfocus, que é contabilista certificado e já integrou vários conselhos fiscais, destacam-se ainda passagens pela área de Corporate Finance na TIMWE, Martifer Renewables e de auditor e consultor na EY, Banco Santander e KPMG.