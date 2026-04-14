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Morais Leitão reforça áreas de Tecnologia e Economia Digital

A Morais Leitão reforça as áreas de Tecnologia e Economia Digital com a integração de Carina Branco como sócia e de Adriana Alves Henriques como associada.

A Morais Leitão reforça as áreas de Tecnologia e Economia Digital com a integração de Carina Branco como sócia e de Adriana Alves Henriques como associada.

“A integração desta equipa insere-se na estratégia da Morais Leitão de desenvolvimento das áreas de economia digital, transformação digital, tecnologia e inteligência artificial, que assumem uma relevância crescente no contexto empresarial e regulatório atual”, segundo comunicado do escritório.

Carina Branco desenvolveu a sua carreira em estreita ligação com o setor tecnológico, assessorando empresas e organizações na implementação e gestão de projetos de tecnologias de informação, na avaliação e implementação de sistemas de gestão de privacidade, dados e de segurança de informação, de transformação digital e, bem assim, no desenho e regulação de produtos e soluções tecnológicas, tendo ao longo da sua carreira acumulado experiência no mercado nacional e em mercados internacionais, em projetos estratégicos de desenvolvimento e inovação.

Martim Krupenski, managing partner da Morais Leitão, destaca que “temos vindo a consolidar a nossa oferta em matérias relacionadas com a economia e a transformação digital, nomeadamente em torno da inteligência artificial, da segurança da informação e da nossa própria capacitação para a inovação. Precisamos de uma atualização contínua para continuarmos a responder às diferentes solicitações dos nossos clientes, sejam empresas de raiz tecnológica, investidores ou organizações impactadas por tecnologia, que operam em ambientes complexos e extremamente exigentes. A contratação da Carina Branco, uma advogada absolutamente pioneira e com uma carreira consolidada, é um marco importante neste nosso caminho.”

Para Carina Branco, “pertencer à Morais Leitão é um desafio, que acolho com determinação e grande sentido de responsabilidade. Sinto que estou num ambiente privilegiado de pessoas, meios e recursos excelentes, que me interpelam a extrair de mim o maior potencial possível para entregar uma qualidade diferenciada aos nossos clientes”.

 

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