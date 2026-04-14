Ataque ao Irão

Direto Navio ligado à China testa bloqueio de Trump no estreito de Ormuz

  • ECO
  • 7:48

Um navio ligado à China está a tentar atressar esta manhã o estreito de Ormuz, desafiando o bloqueio naval imposto por Donald Trump. Negociações entre EUA e Irão podem voltar a Islamabad esta semana.

Já com o bloqueio naval em vigor, um petroleiro ligado à China está a atravessar o estreito de Ormuz, noticia a Bloomberg. A passagem do navio, alvo de sanções dos EUA em 2023, representa um teste à nova estratégia de Donald Trump para pressionar o Irão a ceder nas negociações.

Apesar do bloqueio, que teve início pela 15h00 de ontem, hora de Portugal continental, o petróleo está a negociar esta manhã com uma ligeira descida, levando o Brent para a casa dos 98,9 dólares por barril.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Comentários ({{ total }})

Navio ligado à China testa bloqueio de Trump no estreito de Ormuz

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Bruxelas fecha acordo para blindar aço europeu

Luís Leitão,

A UE vai reduzir em quase metade as importações de aço e cobrar taxas mais pesadas a quem ultrapassar os limites, numa resposta à avalanche de produção excedentária que ameaça a indústria europeia.