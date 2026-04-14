Navio ligado à China testa bloqueio de Trump no estreito de Ormuz

Já com o bloqueio naval em vigor, um petroleiro ligado à China está a atravessar o estreito de Ormuz, noticia a Bloomberg. A passagem do navio, alvo de sanções dos EUA em 2023, representa um teste à nova estratégia de Donald Trump para pressionar o Irão a ceder nas negociações.

Apesar do bloqueio, que teve início pela 15h00 de ontem, hora de Portugal continental, o petróleo está a negociar esta manhã com uma ligeira descida, levando o Brent para a casa dos 98,9 dólares por barril.

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