Direto Navio ligado à China testa bloqueio de Trump no estreito de Ormuz
Um navio ligado à China está a tentar atressar esta manhã o estreito de Ormuz, desafiando o bloqueio naval imposto por Donald Trump. Negociações entre EUA e Irão podem voltar a Islamabad esta semana.
Já com o bloqueio naval em vigor, um petroleiro ligado à China está a atravessar o estreito de Ormuz, noticia a Bloomberg. A passagem do navio, alvo de sanções dos EUA em 2023, representa um teste à nova estratégia de Donald Trump para pressionar o Irão a ceder nas negociações.
Apesar do bloqueio, que teve início pela 15h00 de ontem, hora de Portugal continental, o petróleo está a negociar esta manhã com uma ligeira descida, levando o Brent para a casa dos 98,9 dólares por barril.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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