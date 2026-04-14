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Nintendo escolhe Public’ para assumir comunicação em Portugal

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A Public' será responsável pela estratégia de assessoria de imprensa, influencer marketing e gestão de projetos especiais, com o objetivo de fortalecer a notoriedade da marca Nintendo, em Portugal.

A Public’ foi a agência escolhida para assumir a gestão da comunicação da Nintendo em Portugal. Será responsável pela estratégia de assessoria de imprensa, influencer marketing e gestão de projetos especiais, acompanhando os principais lançamentos, iniciativas e ativações da marca no mercado português.

Segundo explicado em comunicado, a colaboração tem como objetivo fortalecer a notoriedade da Nintendo em Portugal, aproximando ainda mais a marca dos seus públicos, desde fãs de longa data a novas gerações de jogadores, bem como famílias, através de uma abordagem que se quer integrada, criativa e orientada para resultados.

“Estamos muito entusiasmados por iniciar esta colaboração com a Public’. Acreditamos que a sua experiência e visão estratégica serão fundamentais para continuarmos a reforçar a presença da Nintendo em Portugal e a criar ligações ainda mais fortes com a nossa comunidade”, nota Isabel Rodolfo, product manager da Nintendo Portugal.

Por sua vez, Magda Oliveira Santos, diretora geral da Public’ destaca ser “com grande orgulho” que passam a trabalhar com a marca. “Estamos empenhados em desenvolver uma estratégia de comunicação impactante e diferenciadora, que valorize o legado da marca e amplifique a sua presença junto dos públicos em Portugal”, explica a responsável.

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