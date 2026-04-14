Partido Liberal do Canadá alcança maioria parlamentar. Afastado cenário de eleições antecipadas

O Partido Liberal do primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, conquistou a maioria na câmara baixa do Parlamento, ao eleger pelo menos dois novos deputados nas eleições parciais realizadas na segunda-feira.

As principais cadeias de televisão do país anunciaram, 90 minutos após o fecho das urnas em dois círculos eleitorais de Toronto e num de Montreal, que os liberais conseguiriam certamente pelo menos dois novos deputados, o que deixa o partido de Carney com 173 dos 343 assentos da câmara baixa.

A vitória nos dois círculos eleitorais de Toronto permite aos liberais alcançar a maioria parlamentar pela primeira vez em sete anos e afasta a possibilidade de eleições antecipadas que pairava sobre o panorama político canadiano desde que, nas eleições de 28 de abril de 2025, o Partido Liberal ficou a três lugares do controlo da câmara baixa.

Nos últimos meses, Carney aumentou o número de assentos liberais ao atrair três deputados conservadores e uma deputada do social-democrata Novo Partido Democrático (NPD na sigla em inglês) para as fileiras do partido no Governo.

Mas o chefe do Governo canadiano ainda necessitava de pelo menos mais um deputado para garantir estabilidade durante o mandato.

Entretanto, a contagem no terceiro assento em disputa na segunda-feira, num dos círculos eleitorais de Montreal, prosseguiu até ao final da noite.

O lugar é disputado pela liberal Tatiana Auguste e pela independentista do Bloco Quebequense (BQ), Nathalie Sinclair-Desgagné.

Nas eleições gerais de 2025, o lugar tinha sido inicialmente alcançado pela candidata liberal por um voto de diferença sobre Sinclair-Desgagné, mas o Supremo Tribunal do Canadá ordenou a repetição da eleição ao detetar pelo menos uma irregularidade no processo de votação.