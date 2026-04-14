Perto de 1.500 figuras de Hollywood pedem bloqueio de fusão entre Paramount e WBD

Em resposta, a Paramount declara que a transação vai assegurar a existência de "mais vias para o seu trabalho, e não menos".

Perto de 1.500 figuras de Hollywood publicaram uma carta aberta, na segunda-feira, contra a fusão entre a Paramount e a Warner Bros. Discovery, alertando para os perigos da concentração e da perda de diversidade no mercado.

“Esta transação iria consolidar uma já concentrada paisagem mediática, reduzindo a concorrência num momento em que as nossas indústrias — e os públicos que servimos — menos a podem pagar. O resultado serão menos oportunidades para criadores, menos postos de trabalho, custos mais elevados e menos opções para os públicos nos Estados Unidos e pelo mundo fora. De forma alarmante, esta fusão iria reduzir o número de grandes estúdios de cinema dos EUA para apenas quatro”, escrevem os signatários.

A carta tem como subscritores mais de 75 vencedores e nomeados para os Óscares e inclui nomes como Ben Stiller, Celine Song, Damon Lindelof, David Chase, Denis Villeneuve, Elliot Page, JJ Abrams, Jonathan Glazer, Joaquin Phoenix, Kristen Stewart, Laura Poitras, Marisa Tomei, Patti Lupone, Rosario Dawson, Sandra Hueller, Tiffany Haddish e Yorgos Lanthimos.

Em resposta, a Paramount declara que a transação vai assegurar a existência de “mais vias para o seu trabalho, e não menos“. “Esta transação une de forma singular pontos fortes complementares para criar uma empresa que pode dar luz verde a mais projetos, apoiar ideias arrojadas, apoiar o talento em múltiplas fases das suas carreiras e levar histórias ao público a uma escala verdadeiramente global — ao mesmo tempo que fortalece a concorrência, garantindo que múltiplos operadores de grande dimensão estão a investir em talento criativo”, defende a empresa.

No comunicado que acompanha a carta aberta das figuras de Hollywood, no qual são citados os dirigentes de várias estruturas que apoiam o movimento, a presidente do Sindicato dos Argumentistas da América Oeste, Michele Mulroney, afirma que a questão é simples. “Uma combinação entre a Warner Brothers e a Paramount seria um desastre para esta indústria. O gigante resultante teria uma influência tremenda para reduzir a diversidade e o volume de programação e aumentar os preços para os consumidores, ao mesmo tempo que suprime a compensação aos argumentistas e deteriora as condições de trabalho pelo setor”, escreve.

O diretor executivo da Associação Internacional de Documentário, Dominic Asmall Willsdon, realçou que a fusão implicaria a “absorção da HBO Max — uma das plataformas mais vitais para o cinema de não-ficção — por uma corporação com pouco incentivo para a proteger”.

Na carta, os signatários saúdam o esforço do procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, e de outros estados que estarão a tentar “escrutinar a fusão e a considerar ação legal para a impedir”.

A carta surgiu no mesmo dia em que a entidade reguladora da concorrência britânica revelou que deverá lançar uma investigação à planeada aquisição da Warner Bros Discovery nas “próximas semanas”.

“As indústrias do cinema e da televisão contribuem com milhares de milhões para a nossa economia, por isso é importante avaliarmos se os acordos entre estúdios podem prejudicar a concorrência… Esperamos lançar a fase 1 da nossa investigação nas próximas semanas“, disse um porta-voz da Competition and Markets Authority num comunicado enviado por e-mail à Reuters.

O regulador já tinha anteriormente solicitado opiniões sobre a conformidade concorrencial do negócio, um passo habitual no seu processo de recolha de informações antes de decidir se inicia formalmente uma investigação sobre um acordo.

A Paramount Discovery e a Warner Bros. Discovery (WBD, na sigla em inglês) assinaram, no final de fevereiro, um acordo que oficializa a compra desta por aquela, uma transação avaliada em 110 mil milhões de dólares.

Os termos da fusão foram oficializados um dia depois de a Netflix se ter retirado da disputa pela aquisição da WBD, depois de uma nova oferta apresentada pela Paramount.