Petra Hielkema renova mandato, continua à frente da EIOPA até 2031

Petra Hielkema, atual presidente da Autoridade Europeia para Seguros e Pensões Ocupacionais (EIOPA), vai começar o seu segundo mandato à frente da instituição a 1 de setembro de 2026.

A sucessora de Gabriel Bernardino na EIOPA – que, na altura, também foi o primeiro presidente da instituição a renovar o seu mandato – teve a aprovação do Conselho da União Europeia para continuar à frente da autoridade, após a recomendação do Conselho de Supervisores de EIOPA, que destaca a sua “liderança bem-sucedida e o compromisso com a missão” desse regulador.

Hielkema continuará então no cargo durante mais cinco anos. Sobre a prorrogação do mandato, a presidente afirma: “Sinto-me honrada por continuar a desempenhar estas funções e por contribuir para um setor financeiro na Europa que seja estável, preparado para o futuro e centrado no consumidor. Estou ansiosa por dar continuidade aos progressos alcançados”.

A presidente da EIOPA sublinha ainda que quer “assegurar que as seguradoras e os fundos de pensões complementares de reforma estejam preparados para responder às necessidades em evolução dos cidadãos e das empresas”.

A neerlandesa Petra Hielkema iniciou o seu primeiro mandato 1 de setembro de 2021, sucedendo ao português Gabriel Bernardino, o primeiro alto responsável pela EIOPA desde a sua criação.