Petra Hielkema renova mandato, continua à frente da EIOPA até 2031
Tal como o antecessor Gabriel Bernardino, Petra Hielkema foi reconduzida como presidente da Autoridade Europeia para Seguros e Pensões Ocupacionais (EIOPA). Fica em funções até 2031.
Petra Hielkema, atual presidente da Autoridade Europeia para Seguros e Pensões Ocupacionais (EIOPA), vai começar o seu segundo mandato à frente da instituição a 1 de setembro de 2026.
A sucessora de Gabriel Bernardino na EIOPA – que, na altura, também foi o primeiro presidente da instituição a renovar o seu mandato – teve a aprovação do Conselho da União Europeia para continuar à frente da autoridade, após a recomendação do Conselho de Supervisores de EIOPA, que destaca a sua “liderança bem-sucedida e o compromisso com a missão” desse regulador.
Hielkema continuará então no cargo durante mais cinco anos. Sobre a prorrogação do mandato, a presidente afirma: “Sinto-me honrada por continuar a desempenhar estas funções e por contribuir para um setor financeiro na Europa que seja estável, preparado para o futuro e centrado no consumidor. Estou ansiosa por dar continuidade aos progressos alcançados”.
A presidente da EIOPA sublinha ainda que quer “assegurar que as seguradoras e os fundos de pensões complementares de reforma estejam preparados para responder às necessidades em evolução dos cidadãos e das empresas”.
A neerlandesa Petra Hielkema iniciou o seu primeiro mandato 1 de setembro de 2021, sucedendo ao português Gabriel Bernardino, o primeiro alto responsável pela EIOPA desde a sua criação.
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