Produção automóvel em Portugal acelera 32,6% em março

A produção de veículos automóveis nas fábricas portuguesas cresceu 32,6% em março, em termos homólogos, para 38.852 unidades, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), divulgados esta terça-feira.

No acumulado dos três primeiros meses do ano saíram das unidades industriais instaladas em Portugal 85.268 veículos, o que representa uma subida de 5% face ao mesmo período do ano passado.

Este desempenho, refere a ACAP, “confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 98,5% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribuiu de forma positiva para o saldo da balança comercial portuguesa”.

A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações, ao absorver 92% da produção nacional, destacando-se Alemanha (19,5%), Itália (14,6%), Turquia (13,6%) e França (11,4%). O continente africano — liderado pela Tunísia (1,1%) — mantém a segunda posição, com 2,8% das exportações, enquanto a América surge em terceiro lugar, com 2,4%.

Relativamente à montagem de veículos pesados, em março foram montadas 17 unidades, o que corresponde a um aumento de 6,2% em termos homólogos. No acumulado entre janeiro e março de 2026, foram montados 52 veículos pesados, refletindo um crescimento de 6,1% face ao mesmo período do ano anterior.

Nos três primeiros meses do ano, foram exportados 88,5% dos veículos montados em Portugal, representando 46 unidades. A Alemanha (56,5%) e a Inglaterra (43,5%) são os únicos destinos destas exportações.