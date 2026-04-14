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Produção e vendas de cerveja continuam a crescer em Portugal. Dois terços bebem fora de casa

Vendas de cerveja cresceram 0,88% em 2025, enquanto a produção aumentou 1,73%. Procura por cerveja sem álcool cresceu mais de 11% no ano passado, com consumidores a procurarem alternativas.

A produção de cerveja registou um crescimento de 1,73% em Portugal, no ano passado, enquanto as vendas cresceram 0,88%, segundo os dados partilhados pelos Cervejeiros de Portugal, que destacam que o setor “tem demonstrado sinais de resiliência num contexto exigente”. O consumo de cerveja continua a estar associado ao convívio e socialização, com cerca de 67% do consumo a ocorrer fora de casa.

A associação que representa o setor cervejeiro nacional revela que tem crescido a procura por bebidas alternativas e adequadas a um estilo de vida mais equilibrado, destacando “o crescimento sustentado da cerveja sem álcool/0.0, que aumentou 25% nos últimos cinco anos na Europa e registou, em Portugal, uma aceleração de 11,45% face ao ano anterior“.

“Esta evolução reflete a capacidade de adaptação do setor às novas expectativas dos consumidores — uma resposta que, na verdade, antecede as tendências atuais, tendo as primeiras variantes sem ou com baixo teor alcoólico surgido ainda na década de 90″, justifica a Associação Cervejeiros de Portugal, num comunicado onde dá conta que Lisboa será o palco do principal encontro das associações do setor para debater o futuro da cerveja, entre os dias 10 a 12 de junho, num evento coorganizado pela APCV – Cervejeiros de Portugal e pela Brewers of Europe, que representa dez mil cervejeiros na Europa.

Lisboa transforma-se em capital da cerveja

Com mais de dois milhões de empregos diretos e indiretos e um impacto económico superior a 52 mil milhões de euros em valor acrescentado, o setor irá debater no encontro agendado para Lisboa “os grandes temas que vão moldar o futuro da cerveja e definir uma visão comum à escala europeia”, como a sustentabilidade, legislação ambiental e de embalagem, evolução dos impostos, saúde e novos comportamentos de consumo e inovação.

Será ainda apresentado um estudo conduzido pela Nova SBE sobre o impacto económico do setor em Portugal, reforçando a relevância da cerveja na economia nacional.

Rui Lopes Ferreira, Presidente dos Cervejeiros de Portugal, destaca oportunidade para discutir temas “exigentes” para setor

“Receber este encontro europeu em Lisboa, no ano em que os Cervejeiros de Portugal celebram 40 anos, é um sinal claro da maturidade e da relevância do setor português no contexto europeu. É também uma oportunidade para colocar na agenda temas exigentes, da sustentabilidade à competitividade, da inovação ao consumo responsável, que exigem diálogo, dados e visão de longo prazo”, afirma Rui Lopes Ferreira, presidente dos Cervejeiros de Portugal, citado em comunicado.

Julia Leferman, secretária-geral da Brewers of Europe, destaca que “a produção de cerveja na Europa está num ponto de viragem. Da sustentabilidade à saúde e aos padrões de consumo em mudança, o setor está a ser reformulado em várias frentes”.

“Reunir os cervejeiros da Europa em Lisboa – uma cidade que reflete uma cultura cervejeira vibrante e em evolução partilhada por todo o país – é uma oportunidade não só para refletir sobre estas mudanças, mas para moldar ativamente um caminho comum para o futuro”, conclui.

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