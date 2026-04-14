Produção e vendas de cerveja continuam a crescer em Portugal. Dois terços bebem fora de casa

A produção de cerveja registou um crescimento de 1,73% em Portugal, no ano passado, enquanto as vendas cresceram 0,88%, segundo os dados partilhados pelos Cervejeiros de Portugal, que destacam que o setor “tem demonstrado sinais de resiliência num contexto exigente”. O consumo de cerveja continua a estar associado ao convívio e socialização, com cerca de 67% do consumo a ocorrer fora de casa.

A associação que representa o setor cervejeiro nacional revela que tem crescido a procura por bebidas alternativas e adequadas a um estilo de vida mais equilibrado, destacando “o crescimento sustentado da cerveja sem álcool/0.0, que aumentou 25% nos últimos cinco anos na Europa e registou, em Portugal, uma aceleração de 11,45% face ao ano anterior“.

“Esta evolução reflete a capacidade de adaptação do setor às novas expectativas dos consumidores — uma resposta que, na verdade, antecede as tendências atuais, tendo as primeiras variantes sem ou com baixo teor alcoólico surgido ainda na década de 90″, justifica a Associação Cervejeiros de Portugal, num comunicado onde dá conta que Lisboa será o palco do principal encontro das associações do setor para debater o futuro da cerveja, entre os dias 10 a 12 de junho, num evento coorganizado pela APCV – Cervejeiros de Portugal e pela Brewers of Europe, que representa dez mil cervejeiros na Europa.

Lisboa transforma-se em capital da cerveja

Com mais de dois milhões de empregos diretos e indiretos e um impacto económico superior a 52 mil milhões de euros em valor acrescentado, o setor irá debater no encontro agendado para Lisboa “os grandes temas que vão moldar o futuro da cerveja e definir uma visão comum à escala europeia”, como a sustentabilidade, legislação ambiental e de embalagem, evolução dos impostos, saúde e novos comportamentos de consumo e inovação.

Será ainda apresentado um estudo conduzido pela Nova SBE sobre o impacto económico do setor em Portugal, reforçando a relevância da cerveja na economia nacional.

“Receber este encontro europeu em Lisboa, no ano em que os Cervejeiros de Portugal celebram 40 anos, é um sinal claro da maturidade e da relevância do setor português no contexto europeu. É também uma oportunidade para colocar na agenda temas exigentes, da sustentabilidade à competitividade, da inovação ao consumo responsável, que exigem diálogo, dados e visão de longo prazo”, afirma Rui Lopes Ferreira, presidente dos Cervejeiros de Portugal, citado em comunicado.

Julia Leferman, secretária-geral da Brewers of Europe, destaca que “a produção de cerveja na Europa está num ponto de viragem. Da sustentabilidade à saúde e aos padrões de consumo em mudança, o setor está a ser reformulado em várias frentes”.

“Reunir os cervejeiros da Europa em Lisboa – uma cidade que reflete uma cultura cervejeira vibrante e em evolução partilhada por todo o país – é uma oportunidade não só para refletir sobre estas mudanças, mas para moldar ativamente um caminho comum para o futuro”, conclui.