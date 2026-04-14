PwC planeia reformular área global de consultoria

A consultora PwC está a planear uma reformulação do seu negócio global de consultoria para obter maior coordenação sempre que as filiais de cada país trabalham em conjunto, procurar a alinhar a oferta de serviços entre as mesmas e promover a utilização de plataformas tecnológicas em toda a rede, avança esta terça-feira o Financial Times (FT).

O principal objetivo do plano, que está a ser desenhado pelos líderes internacionais, é uniformizar os serviços da empresa em todo o mundo e aumentar a utilização de recursos partilhados, sobretudo em geografias como a Índia, de acordo com a informação transmitida ao jornal britânico por cinco fontes conhecedoras do projeto.

A PwC do Reino Unido terá sido das primeiras filiais a adotar a nova estratégia e a informar os colaboradores sobre a fusão das divisões de risco e consultoria. Ou seja, confirmar que vai unir dois dos seus três negócios de advisory (consultoria) e deixar a área transacional (para assessoria de M&A separada).

“Esta decisão tem a ver com o alinhamento global e estamos a liderar este processo juntamente com os nossos colegas nos Estados Unidos e nas firmas globais”, afirmou Marco Amitrano, sócio sénior da PwC UK. “O local onde um cliente reside não deve limitar a experiência da PwC que recebe”, completou o diretor executivo da PwC Estados Unidos, Paul Griggs, em declarações ao matutino britânico.

Este desencontro entre firmas só acontece porque, ao contrário da maioria das multinacionais, a PwC e as outras Big Four organizam-se com redes de parcerias (com autonomia e sócios locais) sob uma organização internacional que funciona como chapéu em vez de casa-mãe. No entanto, como explica o FT, por vezes, essa estrutura cria complexidade ao prestar serviços a clientes internacionais – e tornou-se mais urgente resolver na era da inteligência artificial.