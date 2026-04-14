ECO Açores debate economia da região em São Miguel
Os principais desafios e oportunidades da economia açoriana vão estar em debate, na conferência ECO Açores, no dia 24 de abril, em Ponta Delgada.
O ECO prepara-se para levar aos Açores um novo espaço de reflexão sobre os principais desafios económicos da região. A conferência ECO Açores realiza-se no dia 24 de abril, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, reunindo especialistas, decisores e líderes empresariais que vão debater a economia da região.
Ao longo da manhã, vão ser abordados temas como o desenvolvimento económico regional, a sustentabilidade, o turismo e a mobilidade.
José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional dos Açores, Duarte Freitas, Secretário Regional das Finanças do Governo Regional da Madeira, Paula Franco, Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Mário Fortuna, Prof. Catedrático Jubilado em Economia, Presidente da Fábrica de Tabaco Micaelense, e Ricardo Cabral, Professor do ISEG são alguns dos oradores confirmados.
A entrada é livre, mas sujeita a inscrição e limitada à lotação da sala. Consulte o programa e reserve o seu lugar aqui.
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