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Ramada cria comissão executiva. Miguel Ângelo Valente Gonçalves é o novo CEO

Conselho de administração aprovou criação de uma comissão executiva, que será composta por dois administradores da empresa.

A administração da Ramada Investimentos e Indústria aprovou a criação de uma comissão executiva e elegeu Miguel Ângelo Valente Gonçalves como CEO da empresa, para o triénio 2026-2028, adianta a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O Conselho de Administração deliberou sobre a constituição de uma Comissão Executiva, para o mandato em curso (triénio 2026-2028)”, refere o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. A comissão executiva será composta por dois elementos, sendo presidida por Miguel Ângelo Valente Gonçalves, enquanto Adília Miranda dos Anjos ocupará o cargo de vogal.

Ambos os gestores fazem parte do conselho de administração da empresa, liderado por José António Nogueira Santos – que substituiu João Borges de Oliveira na presidência do board para o novo triénio – e estavam na equipa de gestão.

Miguel Ângelo Valente Gonçalves e Adília Miranda dos Anjos são ambos licenciados em Economia pela Universidade do Porto.

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