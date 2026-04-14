Ranking Pod_Scope: os números e os podcasts mais ouvidos em março

Quando a análise é feita por publishers, a Impresa lidera em downloads mensais, semanais e listeners semanais. O Grupo Renascença Multimédia ultrapassa o Observador. A lista termina com a Bauer Media.

Os downloads de podcasts portugueses — auditados pela Marktest — desceram cerca de 12,95% em março, quando comparado com o período homólogo. No total do mês, foram registados cerca de 11,9 milhões de downloads — um aumento de 2,94% face a fevereiro deste ano, valor comparável por terem sido medidos 28 dias em ambos os meses. Para termos comparativos, em março de 2025 tinham sido registados cerca de 13,7 milhões e em fevereiro de 2026 cerca de 11,6 milhões.

A análise foi feita através do Pod_Scope, ranking mensal de podcasts da Marktest que mede as audições de podcasts dos grupos Bauer Media, Grupo Renascença Multimédia, Impresa e Observador. Até ao final do segundo trimestre deste ano, o grupo RTP vai juntar-se a este grupo.

De acordo com os números, a Renascença troca de posição com o Observador, obtendo a primeira posição ao nível de marcas — cerca de 2,83 milhões –. Segue-se então o Observador com cerca de 2,7 milhões e o Expresso com 1,76 milhões. As três marcas concentram uma quota de mercado de cerca de 61,19%, entre os podcasts analisados.

Em termos de listeners — dispositivos/apps conectados à internet, que efetuaram downloads de podcasts, durante o período entre 2 de março e 29 de março –, é a Renascença quem soma o maior alcance médio semanal, com cerca de 304 mil. Ultrapassa assim o Observador, que liderava em fevereiro, tendo este obtido cerca de 278 mil. Por fim, o Expresso contou com cerca de 271 mil. No mês passado, o pódio era ocupado por Observador, Renascença e Expresso, por esta ordem. De notar ainda que, em janeiro, a Renascença ocupava o terceiro lugar.

O “Extremamente Desagradável“, da Rádio Renascença, manteve-se no pódio de maior número de downloads no mês. Em segundo lugar surge “Rebenta a Bolha com César Mourão”, da Rádio Comercial. Em terceiro lugar aparece “Contas-Poupança” da SIC Notícias.

Em conjunto, estes três títulos representaram cerca de 25,32% do consumo deste formato, nos grupos auditados, número superior aos 23,46% do mês anterior.

Quando a análise é feita por publishers, existem mudanças. A Impresa mantém a liderança em downloads mensais, semanais e listeners semanais. O Grupo Renascença Multimédia ultrapassa o Observador. A lista termina com a Bauer Media.