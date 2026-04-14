Academia Local

Sá Fernandes eleito presidente do Conselho Geral da UTAD. Eleições para reitoria no horizonte

Ricardo Sá Fernandes antecipa para finais de maio a escolha do próximo reitor. O calendário eleitoral será aprovado durante uma reunião Conselho Geral da UTAD agendada para a próxima semana.

O advogado Ricardo Sá Fernandes é o novo presidente do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, antecipando para finais de maio a escolha do próximo reitor. Segundo o advogado, “está [assim] ultrapassado o período conturbado” que se viveu nesta instituição de Ensino Superior no último ano.

Aos 72 anos, Ricardo Sá Fernandes, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no Governo de António Guterres, foi eleito para o cargo nesta segunda-feira, durante uma reunião que teve lugar na UTAD. Igualmente foi nomeada Marlene Loureiro para assumir funções como secretária deste órgão.

Compete a este órgão eleger o reitor, nos termos definidos pelos Estatutos e pelo respetivo regulamento. Um processo que o recém-eleito presidente do Conselho Geral da UTAD indicou que “deverá decorrer entre o final de maio e o início de junho”.

Fazem parte deste Conselho Geral 13 representantes dos professores e investigadores da UTAD, mais quatro representantes dos estudantes, sete personalidades externas de reconhecido mérito, um representante do pessoal não docente e não investigador.

Após ser eleito, Ricardo Sá Fernandes apelou à “união de toda a comunidade académica”, sublinhando a necessidade de concentrar esforços nos interesses da universidade e de “reforçar a coesão interna”, refere esta universidade num comunicado.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Sá Fernandes eleito presidente do Conselho Geral da UTAD. Eleições para reitoria no horizonte

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

ASAE apreende mais de 39 mil litros de vinho

Lusa,

Os 39.391 litros de vinho apreendidos, que apresentavam uma rotulagem com "diversas irregularidades, incluindo omissões de menções obrigatórias", já estavam "prontos a serem introduzidos no mercado".