Sá Fernandes eleito presidente do Conselho Geral da UTAD. Eleições para reitoria no horizonte

O advogado Ricardo Sá Fernandes é o novo presidente do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, antecipando para finais de maio a escolha do próximo reitor. Segundo o advogado, “está [assim] ultrapassado o período conturbado” que se viveu nesta instituição de Ensino Superior no último ano.

Aos 72 anos, Ricardo Sá Fernandes, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no Governo de António Guterres, foi eleito para o cargo nesta segunda-feira, durante uma reunião que teve lugar na UTAD. Igualmente foi nomeada Marlene Loureiro para assumir funções como secretária deste órgão.

Compete a este órgão eleger o reitor, nos termos definidos pelos Estatutos e pelo respetivo regulamento. Um processo que o recém-eleito presidente do Conselho Geral da UTAD indicou que “deverá decorrer entre o final de maio e o início de junho”.

Fazem parte deste Conselho Geral 13 representantes dos professores e investigadores da UTAD, mais quatro representantes dos estudantes, sete personalidades externas de reconhecido mérito, um representante do pessoal não docente e não investigador.

Após ser eleito, Ricardo Sá Fernandes apelou à “união de toda a comunidade académica”, sublinhando a necessidade de concentrar esforços nos interesses da universidade e de “reforçar a coesão interna”, refere esta universidade num comunicado.