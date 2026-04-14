Unidade de Distúrbios do Movimento do Hospital Rey Juan Carlos atende com sucesso mais de 200 pacientes no seu serviço de Neurologia e Neurofisiologia

Neste espaço, neurologistas e neurofisiologistas avaliam simultaneamente o paciente com a ajuda de registos neurofisiológicos em tempo real. «Graças a esta integração», continua o especialista, «o paciente sai da consulta com um diagnóstico muito preciso e um plano terapêutico adaptado, demonstrando que é possível diferenciar com precisão diagnóstica entre um tremor essencial e um funcional numa única consulta, evitando esperas e deslocações desnecessárias e aumentando a eficiência do sistema de forma valiosa».

É uma das características que consolidou a experiência da Unidade de Distúrbios do Movimento do Rei Juan Carlos como infraestrutura de vanguarda e autónoma, alcançando a capacidade de oferecer a totalidade dos tratamentos disponíveis para a doença de Parkinson e outros distúrbios do movimento, o que a colocou ao mesmo nível dos grandes centros de referência nacionais, segundo informou o centro.

«Esta capacidade operacional representa um marco para os doentes, que já não têm de se deslocar para outras zonas ou complexos hospitalares de Madrid para se submeterem a procedimentos de elevada complexidade, como cirurgias de estimulação cerebral profunda», afirma o neurologista, que considera que «dispor de todos os tratamentos no seu hospital de referência, onde existe uma estreita colaboração interdisciplinar entre Neurocirurgia, Anestesia, Neurofisiologia e Neurologia, permite uma abordagem imediata perante qualquer complicação, o que se traduz numa melhoria da sua qualidade de vida».

COORDENAÇÃO

Salienta que esta posição «na linha da frente dos cuidados de saúde a nível nacional» assenta na combinação da referida coordenação entre serviços altamente especializados e tecnologia de alta complexidade. A nível terapêutico, o centro destaca-se pela disponibilidade, há cinco anos, da estimulação cerebral profunda — implantação de elétrodos no cérebro que, ligados a uma bateria, melhoram o controlo dos sintomas incapacitantes de diversas doenças através da estimulação elétrica de grupos de neurónios situados em regiões cerebrais específicas que coordenam diferentes funções do corpo — à qual, no outono passado, acrescentou a estimulação cerebral adaptativa, a técnica mais avançada atualmente, na qual, através de elétrodos inteligentes e de um sistema de Inteligência Artificial, o dispositivo deteta a atividade elétrica do cérebro em tempo real e ajusta automaticamente a intensidade da estimulação de acordo com as necessidades de cada paciente em cada momento.

Este nível de precisão cirúrgica é complementado, além disso, pela utilização do ultrassom focal de alta intensidade (HIFU), que consiste na emissão de feixes de ultrassom focados que provocam, no alvo de interesse, um aumento progressivo e controlado da temperatura até gerar a lesão pretendida através de um processo de necrose coagulativa do tecido cerebral, com o objetivo de controlar os sintomas de algumas doenças do movimento. Esta técnica, indicada e assistida pela equipa do Hospital Rey Juan Carlos, reforça a liderança do centro em tratamentos não invasivos.

Para valorizar este modelo de assistência, baseado na colaboração multidisciplinar, o Hospital Universitário Rey Juan Carlos ministrou recentemente o «Curso de Neurofisiologia em Distúrbios do Movimento», que contou com especialistas de renome internacional e workshops práticos com pacientes reais, e permitiu aos participantes avaliar de perto como realizar e interpretar registos neurofisiológicos de alta precisão de forma integrada.

«Esta técnica é realizada de forma tão estreita entre a Neurologia e a Neurofisiologia em muito poucos locais em Espanha», salienta o Dr. Ordás, destacando que esta liderança formativa se consolida ainda com um programa de formação de dois anos para neurologistas interessados em especializar-se integralmente neste modelo de sucesso.