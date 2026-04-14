United explora possível fusão com a American. Negócio criaria maior companhia aérea do mundo

O CEO da United Airlines, Scott Kirby, discutiu com membros seniores do Governo americano a possibilidade de uma fusão com a American Airlines, avança a Bloomberg, que cita fontes conhecedoras das conversas. Este negócio daria origem à maior companhia aérea do mundo, ficando com cerca de um terço do mercado americano.

De acordo com a agência americana, não há informação clara de que esteja em curso qualquer processo para avançar com o negócio. Nem a United Airlines nem a American Airlines quiseram comentar a informação.

A combinação das duas empresas daria origem à maior companhia aérea do mundo, com cerca de 405 milhões de passageiros anuais, receitas operacionais de 113,7 mil milhões de dólares (104,6 mil milhões de euros) e cerca de 252.300 trabalhadores, segundo as contas de 2025. A Bloomberg nota que uma fusão entre os dois gigantes suscitaria problemas de concorrência e a oposição de consumidores, políticos e companhias rivais.

O setor volta a viver momentos de turbulência devido ao conflito no Médio Oriente e o quase total encerramento da navegação no estreito de Ormuz, que levou a uma subida significativa no preço do jet fuel, que representa 25% a 30% dos encargos das companhias aéreas. Um contexto que pode abrir a porta a movimentos de consolidação.

“Ouvi a maioria dos nossos concorrentes na conferência da J.P. Morgan esta semana e muitos disseram alguma versão de ‘a esperança é a nossa estratégia’. É possível que tenham razão e que a guerra termine rapidamente. Mas, se isso não acontecer, esta será a nossa oportunidade, mais à frente, para adquirir ativos, absorver alterações na rede, entre outros”, afirmou Scott Kirby num memorando enviado aos trabalhadores da United Airlines a 20 de março.

A United Airlines tem um valor bolsista de cerca de 31 mil milhões de dólares, muito superior aos 7,4 mil milhões da United.