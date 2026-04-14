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WPP explora potencial venda da Burson

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A decisão ocorre após o grupo ter revelado a sua estratégia “Elevate28”. Em Portugal, a agência tem um sócio local, Francisco Teixeira, com uma participação de 40% na operação. 

O grupo de comunicação WPP terá iniciado o processo de potencial venda da sua divisão de relações públicas, ou seja, da agência Burson. A notícia é avançada pelo The Times, que aponta que consultores da Goldman Sachs estão a explorar opções estratégicas para a agência de comunicação, não sendo descartada uma eventual venda.

A decisão ocorre após o grupo publicitário sediado no Reino Unido ter revelado a sua estratégia “Elevate28”, fruto do prejuízo registado no ano passado. A abordagem prevê a simplificação da sua estrutura em quatro unidades operacionais principais — WPP Media, WPP Creative, WPP Production e WPP Enterprise Solutions.

De acordo o The Times, uma venda marcaria uma saída quase total do setor das relações públicas para a WPP. Por sua vez, a Campaign destaca de que os rumores de uma possível venda circulam há vários meses.

Até ao momento, quer a WPP, quer a Goldman Sachs recusaram comentar as notícias. Recorde-se que a Burson é resultado da fusão da Hill & Knowlton e da BCW. A operação ocorreu em 2024. Em Portugal, a agência tem um sócio local, Francisco Teixeira, com uma participação de 40% na operação.

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