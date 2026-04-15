5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira é marcada pelo regresso do primeiro-ministro ao Parlamento para mais um debate quinzenal, que será dominado pela reforma laboral, a atual conjuntura internacional, a inflação e a relação do Governo com os jornalistas. Já o Conselho das Finanças Públicas vai publicar o relatório “Perspetivas Económicas e Orçamentais 2026-2030” e o FMI vai apresentar o Fiscal Monitor. A marcar o dia estão ainda resultados do setor financeiro e dois leilões de obrigações do Tesouro do IGCP.

Montenegro no Parlamento para debate sobre lei laboral e crise energética

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, regressa esta quarta-feira ao Parlamento para mais um debate quinzenal, que terá início às 15h00. Ao debate, a oposição deverá trazer assuntos como a revisão da lei laboral, a atual conjuntura internacional e a crise dos preços da energia, assim como a relação do Governo com os jornalistas.

CFP divulga perspetivas económicas e orçamentais

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) vai publicar o relatório “Perspetivas Económicas e Orçamentais 2026-2030”, um documento que revisita as projeções macroeconómicas e financeiras de médio prazo do país. No último relatório, o CFP cortou a previsão de crescimento da economia nacional para 1,9% em 2025 e 1,8% para este ano. A instituição liderada por Nazaré da Costa Cabral revelou-se mais pessimista face a abril.

FMI publica análise das finanças públicas

Esta quarta-feira será feita a apresentação do Fiscal Monitor, documento de análise e recomendações de política orçamental do Fundo Monetário Internacional (FMI). No último documento apresentado em outubro, o FMI considerou que a situação orçamental de Portugal “melhorou consideravelmente desde a pandemia” e que o país está “num bom caminho nas finanças públicas”. O FMI projetou um saldo nulo para 2026.

Grandes bancos americanos apresenta resultados

O Bank of America e o Morgan Stanley vão revelar esta quarta-feira os seus resultados trimestrais. A maratona de resultados de grandes grupos financeiros tem marcado a semana, com o JPMorgan a reportar um lucro de 16,5 mil milhões de dólares e o Wells Fargo a dar conta de uma subida dos lucros para 5,3 mil milhões de dólares. Também a gestora de ativos BlackRock apresentou lucros de 2.212 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano.

Portugal volta ao mercado com leilões de bilhetes do Tesouro

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai realizar esta quarta-feira, pelas 10h30, dois leilões de obrigações do Tesouro com maturidades em julho de 2026 e em março de 2027, com um montante indicativo global entre 1.500 e 1.750 milhões de euros.