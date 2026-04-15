Alemanha quer alternativa europeia da americana Palantir

O ministro alemão, Karsten Wildberger, afirmou que a Europa precisa de uma alternativa europeia da gigante americana de análise de dados Palantir, e defende que os governos europeus devem apoiar startups locais para que possam expandir as suas operações.

O uso do software da Palantir tem sido tema controverso na Europa, com especialistas da área a alertarem para os riscos da proteção de dados e dos direitos fundamentais, bem como para a dependência de um fornecedor americano. A tecnologia de IA da Palantir tem sido usada pelo Pentágono a acelerar a definição de alvos no conflito do Irão.

O ministro encarregado da digitalização e modernização do governo alemão — que assumiu o cargo em maio do ano passado — alertou que a Europa ainda precisa da Palantir, empresa americana especializada em software de análise de dados e inteligência artificial (IA), focada em defesa, e que “se a alternativa for a indisponibilidade de uma solução comparável, então a segurança torna-se prioritária”, disse Wildberger, citado pelo Politico.

Contudo, para o ministro da Transformação Digital e Modernização do Estado da Alemanha, já existem fornecedores adequados: “Há empresas europeias com as capacidades necessárias que podemos apoiar”, mas o verdadeiro desafio é aumentar a sua capacidade produtiva, o que “pode ​​levar dois a três anos”, afirmou o ministro alemão, citado pelo Politico.

“A minha preferência é que possamos desenvolver os nossos próprios produtos e empresas na Europa, que sejam competitivos no mercado global… É por isso que, a longo prazo, queremos contar com alternativas europeias”, disse ainda Wildberger.

O ministro da Alemanha quer que os governos europeus apoiem os operadores mais pequenos. “Esta é a única forma de acelerar o desenvolvimento de uma alternativa europeia: precisamos de lhes enviar um sinal de que confiamos neles para assumirem tais responsabilidades”, precisou o governante.

Regulamentação da UE “demasiado restritiva”

O ministro da Transformação Digital e Modernização do Estado da Alemanha também abordou o conjunto de regras da União Europeia sobre IA, apelando que sejam feitas mudanças para simplificar a legislação.

“Se me perguntar sobre a regulação da IA, e se permitimos que as empresas desenvolvam coisas rapidamente, com pouca burocracia e de forma inovadora, então diria que o nosso quadro […] é demasiado restritivo [e] não cumpre de todo os padrões internacionais. Esta é também uma das razões pelas quais tantas empresas na Europa recorrem ao estrangeiro quando se trata de desenvolvimento de IA”, afirmou Wildberger.

O ministro alemão alerta para a importância de um debate sobre a soberania, argumentando que as regras excessivas são uma das principais razões pelas quais as empresas europeias utilizam fornecedores de software estrangeiros.

“Como resultado, acabamos regularmente por ser clientes de grandes fornecedores dos Estados Unidos ou de outros países. É por isso que precisamos que a regulamentação se torne mais favorável à inovação — ao mesmo tempo que garante a segurança dos produtos”, afirmou o político da Alemanha, citado pelo jornal.