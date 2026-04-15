AstraZeneca reforça áreas estratégicas em Espanha com duas novas nomeações

A AstraZeneca reforçou a sua estrutura em Espanha com duas novas nomeações. Yésica Hernández-Brichis assumiu o cargo de diretora médica da área de Biofarmacêutica e diretora de Assuntos Regulatórios da AstraZeneca Espanha, e Ana Pérez Fernández foi nomeada diretora comercial da área Cardiovascular, Renal e Metabolismo (CVRM).

Laura Colón, presidente da AstraZeneca Espanha, afirma que «contar com líderes com uma vasta experiência no setor, uma visão transversal do negócio e um forte compromisso com os doentes é fundamental para continuar a impulsionar o nosso crescimento em Espanha de forma sustentável e contribuir ativamente para a transformação do sistema de saúde».

Yésica Hernández-Brichis, diretora médica da Biofarma e diretora de Assuntos Regulatórios da AstraZeneca Espanha, é licenciada em Medicina Veterinária e especializada em Liderança e Gestão Operacional. Conta com mais de duas décadas de experiência na indústria farmacêutica e ingressou na AstraZeneca em 2020 como diretora médica de Cardiovascular, Renal e Metabolismo na Alemanha. Desde 2021, exercia funções como diretora médica na Suíça, onde liderou equipas multidisciplinares e projetos estratégicos.

«Assumo esta nova responsabilidade com entusiasmo e com o compromisso de continuar a consolidar um modelo de excelência científica que desempenha um papel crucial na estratégia global da empresa. A nossa prioridade será reforçar a liderança de Espanha na investigação clínica, promovendo a colaboração com o ecossistema de saúde e desenvolvendo soluções inovadoras que tenham impacto nos doentes de todo o mundo», sublinhou Yésica Hernández-Brichis.

Por seu lado, Ana Pérez Fernández, diretora de negócios da área de CVRM da AstraZeneca Espanha, é diplomada em Estatística pela Universidade Complutense de Madrid, licenciada em Investigação e Técnicas de Mercado pela Universidade Autónoma de Madrid e possui um MBA executivo do Instituto de Empresa. Conta com 15 anos de experiência, tendo ingressado na AstraZeneca em 2020, onde, desde 2022, era responsável por uma das franquias da área de Respiratório e Imunologia em Espanha. No seu novo cargo, irá liderar a área de CVRM em Espanha, com especial enfoque na promoção de uma abordagem preventiva.

«As doenças cardiovasculares, renais e metabólicas são um dos principais desafios de saúde pública. Na AstraZeneca, vamos além do tratamento e trabalhamos em conjunto com o sistema de saúde para promover a prevenção e a deteção precoce como alavancas fundamentais para transformar a saúde dos doentes e contribuir para a sustentabilidade a longo prazo do sistema», salientou Ana Pérez Fernández.