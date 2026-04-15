Bruxelas vai investir 1,07 mil milhões em soluções de defesa via FED

Ciberdefesa, drones e sistemas de combate a drones são alguns dos 57 projetos de defesa que a Comissão Europeia vai financiar para reforçar as capacidades de defesa do Continente. Ao todo, através do Fundo de Defesa Europeu (FED), Bruxelas vai investir 1,07 mil milhões de euros.

“Estes investimentos apoiarão os objetivos estabelecidos no Roteiro para a prontidão em matéria de defesa 2030 e proporcionarão financiamento essencial para as quatro principais iniciativas emblemáticas da União Europeia (UE) no domínio da defesa: a Iniciativa Europeia de Defesa contra Drones, a Eastern Flank Watch, o Escudo Aéreo Europeu e o Escudo Espacial Europeu”, destaca a Comissão Europeia em comunicado.

Os 57 projetos escolhidos resultam da avaliação das propostas de 2025 para o FED — a quinta ronda de convites à apresentação de propostas FED atraiu 410 propostas, mais 37% em relação ao ano passado — e abrangem setores críticos como a inteligência artificial (IA), a ciberdefesa, os drones e os sistemas de combate aos drones, elenca Bruxelas.

“Mais de 15 projetos apoiarão as quatro iniciativas emblemáticas europeias em matéria de prontidão. Por exemplo, o projeto AETHER desenvolverá sistemas de propulsão e de gestão térmica para apoiar a iniciativa de defesa contra drones”, refere a Comissão Europeia. “Todas as iniciativas emblemáticas beneficiarão igualmente de projetos transversais centrados nos sensores, na transformação digital ou nas cibertecnologias”, refere ainda.

Reforço da parceria com Ucrânia

A UE está também a aprofundar a sua cooperação com a indústria de defesa ucraniana, apoiada pelo Gabinete de Inovação da UE no domínio da Defesa, em Kiev, para a sua integração na base industrial europeia. Um dos projetos é o Stratus, que visa desenvolver um sistema de ciberdefesa baseado na IA para enxames de drones. “Inclui um subcontratante ucraniano, assegurando que o projeto beneficia de experiência direta no campo de batalha”, aponta a Comissão Europeia.

Para atrair novos talentos, vários projetos centrados na produção em massa de munições de drones a preços acessíveis serão lançados ‘subconvites’ para startups e PME que podem receber até 60.000 euros para integrar novas inovações, ajudando as empresas sem experiência anterior em matéria de defesa a entrar no mercado.

“As entidades ucranianas também podem candidatar-se. Os projetos selecionados envolvem 634 entidades de 26 Estados-Membros da UE e da Noruega, refletindo um forte empenho na cooperação europeia no domínio da defesa”, destaca Bruxelas. “As PME são fundamentais para esta ronda, representando mais de 38 % dos participantes e recebendo mais de 21 % do financiamento total”, indica.

Nos convites à apresentação de propostas, 675 milhões de euros apoiarão 32 iniciativas de desenvolvimento de capacidades e 332 milhões de EUR serão afetados a 25 projetos de investigação. O objetivo é assinar acordos até ao final do ano.

Com um orçamento de 7,3 mil milhões de euros para 2021-2027, o FED é o principal instrumento da União Europeia para apoiar a investigação e a cooperação para o desenvolvimento no domínio da defesa.