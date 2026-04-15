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Bupa Portugal une forças com Diana Chaves para promover saúde preventiva

  • ECO Seguros
  • 18:12

A Bupa Portugal e a apresentadora já lançaram três dos quatro vídeos para incentivar os portugueses a adotarem hábitos de bem-estar no quotidiano.

A Bupa Portugal lançou uma campanha digital em parceria com a apresentadora Diana Chaves. Esta parceria passa pela publicação de quatro reels no Instagram do grupo e da apresentadora, que desafiam os portugueses a incorporar hábitos saudáveis na sua rotina diária através de pequenas mudanças saudáveis, com três dos quatro vídeos já disponíveis ao público.

Conhecida pela proximidade com o público nas redes sociais, Diana Chaves partilha hábitos concretos da sua própria rotina, tornando assim a mensagem mais acessível e ajudando a desmistificar a ideia de que uma vida saudável exige esforço.

“Na Bupa, acreditamos que o cuidado com a saúde começa na prevenção diária e não apenas quando surge uma doença. Acompanhar os portugueses na gestão proativa do seu bem-estar continua a ser a nossa maior prioridade”, explica Luisa Escribano, diretora de Marketing da Bupa Portugal.

A campanha é uma aposta da Bupa na medicina preventiva como pilar da sua presença em Portugal, onde opera há quase um ano. O objetivo é promover o bem-estar antes de um diagnóstico, através de hábitos simples e facilmente integráveis no dia a dia.

A Bupa Portugal disponibiliza dois produtos no mercado nacional – o Bupa Mais Saúde, com cobertura hospitalar, e o Bupa Saúde Conecta, focado em cuidados ambulatórios -, ambos com ferramentas digitais como videoconsultas e monitorização remota.

A Bupa, fundada em 1947 no Reino Unido, é uma multinacional especializada em saúde, com mais de 60 milhões de clientes em todo o mundo. Opera através da oferta de seguros de saúde e serviços em hospitais, clínicas, centros médicos, laboratórios, lares de idosos e unidades odontológicas.

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