Carmina Campos Pina e Inês Pisco Bento são as novas counsel da Linklaters

A Linklaters nomeou Carmina Campos Pina, da área de Litigation, Arbitration and Investigations, e Inês Pisco Bento, da área de Tax, como counsel do escritório de Lisboa.

“Esta eleição reconhece dois percursos profissionais pautados pela excelência, por uma notável especialização técnica e por uma capacidade invulgar de fazer a diferença nos assuntos que os nossos clientes nos confiam. A Inês e a Carmina personificam o talento, a ambição e o espírito de equipa que promovemos e é com entusiasmo que as vemos assumir este novo papel na Linklaters em Lisboa“, sublinha em comunicado o national managing partner Marcos Sousa Monteiro.

Inês Pisco Bento é advogada da área de Tax em Lisboa, onde desenvolve a sua atividade em todas as áreas do direito fiscal, com especial foco em contencioso tributário. Possui uma vasta experiência em litígios tributários em sede administrativa, judicial e arbitral. Assessora regularmente clientes em questões fiscais nacionais e transfronteiriças, em setores como a banca, energia e private equity.

Para a nova counsel, esta promoção marca uma nova fase da sua carreira, com responsabilidades “acrescidas” e uma “ligação ainda mais próxima” aos clientes. “É um desafio que aceito com grande orgulho e entusiasmo, com a convicção de puder continuar a contribuir ativamente para o desenvolvimento da equipa de Tax e do escritório de Lisboa“, acrescenta.

Já Carmina Campos Pina conta com mais de uma década de experiência em contencioso, arbitragem e investigações. A sua prática centra-se sobretudo em litígios nos setores bancário, de serviços financeiros e de fundos de investimento, tendo representado clientes em processos complexos e de elevado perfil, tanto perante tribunais judiciais como perante tribunais arbitrais internacionais. Possui ainda experiência em temas de regulação, incluindo a assessoria e representação de clientes em investigações conduzidas por reguladores, processos disciplinares e intervenções de autoridades de supervisão, a nível nacional e internacional.

“A promoção a counsel é um importante reconhecimento, a nível internacional, do trabalho desenvolvido no escritório de Lisboa. É uma honra ver este percurso reconhecido e um desafio que encaro com grande entusiasmo e o compromisso renovado de continuar a contribuir para o crescimento da nossa prática e do escritório de Lisboa”, refere Carmina Campos Pina.

A eleição pela Linklaters de 37 sócios e 52 counsel em todo o mundo foi anunciada pelo senior partner e chairman Aedamar Cominskey. A partir de 1 de maio, o escritório em Lisboa passará a contar com 11 sócios e cinco counsel.