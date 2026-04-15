Cleva Life está entre as Melhores Soluções de Vida na região EMEA

A Celent, empresa de análise e consultoria especializada no sector segurador e financeiro, com presença global, publicou recentemente o seu 2025 Life Policy Administration System Report, EMEA Edition. Neste relatório, o Cleva Life foi reconhecido como Functionality Standout, destacando a capacidade da plataforma para responder às necessidades das seguradoras de Vida na região EMEA.

“A Cleva desenvolveu competências sólidas em seguros de Vida e Pensões em toda a Europa e em África. Observámos o investimento da empresa em Inteligência Artificial para melhorar a eficiência operacional, simplificar fluxos de trabalho, aumentar a precisão dos dados e reforçar a gestão de clientes”, afirmou Karun Arathil, Senior Analyst da Celent. “As seguradoras poderão considerar incluir a Cleva na sua avaliação, em particular aquelas que procuram uma plataforma de Vida e Pensões capaz de suportar tanto linhas de negócio individuais como coletivas.”

O que a Celent identificou no Cleva Life

Os analistas destacaram vários pontos fortes que diferenciam a solução:

Autonomia para as equipas de negócio: a plataforma permite criar produtos e configurar regras sem depender de TI, uma característica que, na prática, significa ciclos de lançamento mais rápidos e menos fricção entre negócio e tecnologia.

a plataforma permite criar produtos e configurar regras sem depender de TI, uma característica que, na prática, significa ciclos de lançamento mais rápidos e menos fricção entre negócio e tecnologia. Low-code com impacto real: interfaces e portais externos configuráveis através de ferramentas low-code, com componentes reutilizáveis que aceleram a personalização sem comprometer a robustez da solução.

interfaces e portais externos configuráveis através de ferramentas low-code, com componentes reutilizáveis que aceleram a personalização sem comprometer a robustez da solução. Inteligência artificial integrada: a Celent reconhece o investimento da Cleva em IA aplicada às operações de vida: desde a extração automatizada de informação em formulários até à geração de cartas para clientes e parceiros através de IA.

a Celent reconhece o investimento da Cleva em IA aplicada às operações de vida: desde a extração automatizada de informação em formulários até à geração de cartas para clientes e parceiros através de IA. Motor de workflow avançado: gestão do ciclo de vida completo de sinistros, resgates e subscrição, com suporte a notações BPMN e CMMN, o standard da indústria para processos complexos.

gestão do ciclo de vida completo de sinistros, resgates e subscrição, com suporte a notações BPMN e CMMN, o standard da indústria para processos complexos. Cleva Analytics autónomo: Um módulo dedicado que extrai dados para um data warehouse e permite às equipas criar e agendar relatórios e KPI de forma independente.

Este reconhecimento como Functionality Standout reforça a posição do Cleva Life como uma plataforma robusta, configurável e orientada para o futuro, concebida para apoiar seguradoras que operam em mercados exigentes e altamente regulados.

O caminho a percorrer

A Celent assinala igualmente a trajetória de futuro da Cleva: modernização tecnológica para os standards mais recentes, transição para um modelo SaaS e aprofundamento das capacidades de IA em toda a plataforma. Estas são áreas em desenvolvimento ativo, com roadmap definido, o que reforça a confiança de quem investe numa solução pensada não apenas para o presente, mas também para os anos vindouros.

Texto escrito por: Mário Santos, Marketing Manager da Cleva