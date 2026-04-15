Cofares, através da sua filial Farmavenix, apresenta o seu modelo logístico de vanguarda ao Governo do Equador

O presidente da Cofares, Eduardo Pastor, recebeu na sede central da cooperativa, em Madrid, a vice-presidente do Equador, María José Pinto, e a embaixadora do país em Espanha, Wilma Piedad Andrade Muñoz, bem como outros membros da sua comitiva.

O encontro serviu para apresentar o modelo espanhol de distribuição de medicamentos e produtos de saúde, bem como para explorar a forma como este poderia ser implementado no Equador. Na reunião, participaram também membros da Comissão Executiva da Cofares, o seu diretor-geral, Rubén Orquín, e o diretor da Farmavenix, Alejandro Mingo.

Durante o encontro, Eduardo Pastor destacou o papel da Cooperativa como aliado fundamental. «Somos um parceiro estratégico de referência, também para além das nossas fronteiras. E um motor de inovação capaz de fornecer soluções logísticas e tecnológicas onde quer que seja necessária a nossa experiência, eficiência, qualidade e segurança. Seja para satisfazer as necessidades das administrações públicas, seja as das entidades privadas», afirmou.

Esta visita ao centro nevrálgico da Cofares permitiu às representantes do Governo do Equador conhecer em primeira mão o funcionamento da Torre de Controlo da Cooperativa, que garante o controlo da logística, da distribuição e das condições técnicas e de conservação de um em cada três medicamentos e produtos de saúde distribuídos em Espanha.

O Equador é um exemplo de como a Cofares, através da Farmavenix, exporta o seu talento e experiência para além das nossas fronteiras, liderando projetos logísticos de grande envergadura. No setor da saúde, o primeiro grande projeto da Cofares no Equador foi o centro de logística avançada e distribuição farmacêutica Provefarma, que chegou a tornar-se, na altura, o armazém mais automatizado do país.

A este seguiram-se outros projetos, como a colaboração bem-sucedida há mais de seis anos com o Grupo El Rosado — um dos três maiores do setor retalhista do país —, fruto da qual foram concebidos todos os seus novos armazéns, bem como ampliados outros.

Destacam-se também outros projetos realizados com empresas líderes equatorianas, como a Tababela Cargo Center (TCC), com o seu terminal de carga aérea localizado no Aeroporto Internacional Mariscal Sucre, em Quito; o projeto para a Almacenes de Prati – um dos principais retalhistas do país –, através do qual foi concluída a construção do novo Centro Logístico Automatizado e a instalação dos sistemas de armazenamento, estantes e tecnologias associadas, que o tornam uma referência em automação logística.

Além disso, a Farmavenix foi responsável por outros marcos importantes no país, entre os quais o projeto completo de um novo armazém para a Ferremundo — um dos maiores importadores e distribuidores de produtos de ferragens, industriais e de construção —, bem como o projeto de um armazém de distribuição farmacêutica da Cresio para a fusão das Farmacias Mia e Farmacias San Gregorio. Também participou em projetos com a Farmacias 911 e a BUCA.