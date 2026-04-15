Conferência yadayada/+M: Quais as marcas inconfundíveis na vida dos portugueses?

A yadayada levou a teste 54 ativos de 18 marcas FMCG em Portugal. Os resultados são revelados no dia 14, no Estúdio ECO, numa conferência que reúne, como oradores, decisores de grandes marcas.

“Coloquem o logo maior” é uma frase usada e odiada em partes iguais que coloca a tónica do reconhecimento de marca num ativo muito específico: o seu logótipo. Mas numa era em que a atenção é cada vez mais escassa, ser reconhecível exige muito mais do que um logótipo visível. Exige um conjunto de elementos que identifiquem rapidamente a marca, de forma inconfundível, mesmo para os cérebros mais distraídos.

Os Distinctive Brand Assets são os ativos que permitem um reconhecimento imediato, e que vão muito além do logo. Podem ser literalmente qualquer coisa — sons, imagens, mascotes, cores, frases — mas precisam de investimento e, acima de tudo, de consistência para acrescentar valor à comunicação.

Através da metodologia do Ehrenberg-Bass Institute, a yadayada levou a teste 54 ativos de 18 marcas FMCG no mercado português. Os resultados do estudo serão revelados a 17 de abril — e quatro marcas convidadas irão discutir, em painel moderado pelo +M/ECO, como construíram os seus Distinctive Brand Assets e como os aplicam de forma a tornar a sua marca inconfundível.

José Pedro Marques da Silva, head of brand development da Lactogal, Rui Mota, senior brand manager da Super Bock, Rui Borges, CEO da Plot, Diogo Estevinho Martins, marketing director da The Coca-Cola Company Portugal, Madalena Lynce de Faria, strategic director of juices and nectars & portfolio coordination da Sumol Compal e Margarida Costa, CEO da Yadayada, são os oradores.

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