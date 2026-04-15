Dona do Continente ‘cozinha’ laboratório Tech Sandbox na Maia
Localizado no Tech Hub da Maia, o laboratório conta com impressoras 3D, óculos de realidade aumentada e virtual, balanças inteligentes, câmaras com IA embutida e etiquetas eletrónicas.
A Sonae MC acaba de montar o Tech Sandbox, um laboratório de experimentação tecnológica criado para acelerar a inovação e transformar ideias em protótipos reais. O objetivo passa por testar conceitos e validar tecnologias antes da sua integração em loja, centros logísticos ou sistemas críticos da empresa.
Localizado no Tech Hub da Maia, no centro da operação tecnológica da dona do Continente, o laboratório está equipado com um conjunto diversificado de recursos que potenciam a criação e o teste de soluções tecnológicas como impressoras 3D, óculos de realidade aumentada e virtual, balanças inteligentes, Raspberry Pi, câmaras com IA embutida, etiquetas eletrónicas e carrinhos inteligentes, entre outros dispositivos.
“Este laboratório representa um novo marco na nossa forma de inovar. Criámos um espaço onde as equipas podem experimentar sem limites, testar tecnologias emergentes e transformar ideias em soluções reais com impacto nas operações da MC”, assegura o head of digital tech office da MC. “É um acelerador de futuro: aproxima-nos da tecnologia, encurta ciclos de aprendizagem e permite-nos construir, hoje, as soluções que vão servir milhões de clientes amanhã”, remata Eduardo Rocco, citado em comunicado.
No final do ano passado, o Continente — líder no setor do retalho alimentar em Portugal — anunciou que iria abrir mais 20 lojas por ano nos próximos cinco anos, prevendo chegar a 2030 com cerca de 500 hipermercados e supermercados no país.
Quanto ao grupo Sonae, fechou 2025 com um conjunto de resultados “extraordinário”, nas palavras da CEO Cláudia Azevedo. O desempenho foi mais uma vez impulsionado por esta unidade de retalho alimentar, que registou ganhos de quota de mercado ao longo do ano e reforçou a liderança do Continente num ambiente competitivo, como destacou a empresa na apresentação das contas anuais.
A dona dos supermercados Continente atingiu um novo marco histórico de vendas, com as receitas a superarem pela primeira vez os 11 mil milhões de euros, enquanto os lucros aumentaram 11% para 247 milhões de euros.
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