Duas dezenas de empresas de defesa nacionais rumam aos EUA

Mais de duas dezenas de empresas nacionais no setor de defesa rumam na próxima semana aos Estados Unidos para participar na Sea-Air-Space Expo e no primeiro PT-US Defence Industry Days. É “a primeira participação estruturada deste tipo nos EUA e visa reforçar a visibilidade e o posicionamento da indústria de Defesa Nacional junto da maior indústria de Defesa do mundo”.

Um conjunto de entidades juntou esforços na organização desta missão empresarial aos EUA. “A participação nacional na Sea-Air-Space Expo e os PT-US Defense Industry Days estão a ser organizados conjuntamente pela Embaixada de Portugal em Washington, D.C., pela Direção-Geral de Política de Defesa Nacional, pela Direção-Geral de Armamento e Património da Defesa Nacional, pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, pela idD Portugal Defence, pela AICEP, pela AED Cluster Portugal, em estreita cooperação com parceiros institucionais e empresariais dos Estados Unidos da América”, adianta fonte oficial da iDD Defence Portugal ao ECO/eRadar.

Uma missão com um foco específico: posicionar a indústria portuguesa neste mercado fundamental no setor de defesa a nível global. “Esta dupla iniciativa, concentrada na mesma semana, de 20 a 23 de abril, em Washington, D.C., representa a primeira participação estruturada deste tipo nos EUA e visa reforçar a visibilidade e o posicionamento da indústria de Defesa Nacional junto da maior indústria de Defesa do mundo, potenciando oportunidades de negócio, cooperação tecnológica e integração em cadeias de valor transatlânticas”, destaca a mesma fonte da IdD Defence Portugal, entidade que gere as participações do Estado português no setor da Defesa.

Os Estados Unidos têm um orçamento de cerca de um bilião de dólares para gastos de despesas de defesa, sendo que a administração de Donald Trump quer reforçar os gastos com defesa do país em 50% já no próximo ano. É um dos maiores orçamentos de defesa a nível mundial.

Esta dupla iniciativa, concentrada na mesma semana, de 20 a 23 de abril, em Washington, D.C., representa a primeira participação estruturada deste tipo nos EUA e visa reforçar a visibilidade e o posicionamento da indústria de Defesa Nacional junto da maior indústria de Defesa do mundo, potenciando oportunidades de negócio, cooperação tecnológica e integração em cadeias de valor transatlânticas. IdD Portugal Defence Fonte oficial

Da aeronáutica aos drones: 22 empresas rumam a Washington

Tekever, Beyond Vision, Critical Software, Beyond Composite, Aralab, a OGMA, o Optimal Group, a Orion Technik ou a Infinite Foundry são algumas das duas dezenas de empresas portuguesas que vão marcar presença nestes dois encontros, que visam promover a proximidade do setor de defesa português a um dos mercados mais relevantes a nível de defesa em termos globais, fomentando potenciais negócios.

Algumas delas já com operações neste mercado, como é o caso da fabricante de drones Tekever, que já abriu escritório no país, ou da Beyond Vision, que fechou um contrato de 15 milhões de dólares para a venda de drones para serviços de emergência, e tem planos para abrir uma fábrica nos EUA em 2028, num investimento de 50 milhões.

“Contam-se 22 empresas nacionais confirmadas, de setores como aeronáutica, sistemas não tripulados, eletrónica de defesa, engenharia, software crítico e materiais avançados, entre outros”, refere fonte oficial da IdD Portugal Defence.

Na feira Sea-Air-Space Expo, Portugal marca presença, de 20 a 22 de abril, com um stand em que as mais de 20 empresas nacionais estão em exposição, estando prevista a visita da delegação do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Álvaro Castelo Branco.

Já o Industry Day está previsto realizar-se durante os dias 22 e 23 de abril, estando programadas apresentações institucionais das empresas presentes, tanto portuguesas como norte-americanas, bem como “reuniões B2B entre ambas as indústrias de Defesa”, detalha fonte oficial da idD Portugal Defence.