Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat consolida-se como referência em mobilidade sustentável e sensibilização ambiental

O evento, enquadrado no projeto multidisciplinar eMallorca Experience, transformou a localidade de Inca no epicentro da inovação e da condução eficiente, com a participação de veículos híbridos e elétricos e o apoio de instituições públicas e entidades privadas.

Organizado pela Eco Global Services & Events em conjunto com a Câmara Municipal de Inca, o rali contou com a presença de representantes do Governo das Ilhas Baleares e do Conselho de Maiorca, que destacaram o seu papel como «laboratório vivo» de soluções energéticas e sustentáveis.

Para além da competição, o evento integrou iniciativas de caráter social e divulgativo. Entre elas, destacou-se a realização do I Workshop de Empresas pela Mobilidade Sustentável no Museu do Calçado e da Indústria, onde empresas do setor apresentaram propostas inovadoras e partilharam experiências com empresários, responsáveis públicos e cidadãos.

O percurso, com mais de 300 quilómetros, incluiu locais como o Porto de Sóller e o Porto de Andratx, bem como uma etapa noturna. Neste contexto, o Troféu Serra de Tramuntana premiou a eficiência energética nos troços mais exigentes, colocando o foco na condução responsável e no respeito pelo ambiente natural.

O Eco Rallye teve também uma vertente participativa, com atividades abertas ao público na Plaza de España de Inca e a categoria Inca Ciutat, que permitiu a representantes da sociedade maiorquina experimentar a condução eficiente.

Com esta sexta edição, o Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat consolida-se como uma plataforma que transcende o âmbito desportivo para promover a utilização de energias limpas e a sensibilização ambiental na sociedade das Ilhas Baleares.