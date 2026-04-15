Espanhola Navantia e alemã TKMS avançam com cooperação para construção naval

A empresa estatal espanhola de construção naval, Navantia, e a fabricante de navios de guerra alemã, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), assinaram um memorando de entendimento para cooperarem em projetos navais, incluindo a potencial produção de submarinos TKMS nos estaleiros navais da Navantia em Espanha, anunciaram esta quarta-feira as empresas em comunicado.

“A assinatura deste Memorando de Entendimento é um sinal importante para a defesa marítima europeia. Numa altura em que as necessidades de segurança dos nossos clientes estão a crescer e a capacidade de fabrico é limitada, é crucial que as empresas industriais europeias colaborem de forma mais próxima. A TKMS e a Navantia possuem conjuntamente a especialização, infraestrutura e experiência para superar estes desafios partilhados e fortalecer a capacidade de prestar serviços às forças armadas dos nossos países parceiros”, afirmou o diretor executivo da TKMS, Oliver Burkhard, citado em comunicado.

O acordo entre as duas empresas especializadas em defesa abrange potenciais projetos na Europa, assim como no âmbito da NATO e a nível mundial. Este entendimento surge numa altura em que ambas as empresas apontam para um crescimento na procura por navios de guerra, assim como o agravamento da falta de capacidade dos estaleiros navais e de recursos tecnológicos na Europa.

“Estamos a dar um passo significativo em direção ao nosso objetivo comum de reforçar a autonomia estratégica e a soberania da Europa na defesa. Esta colaboração proporcionará capacidades de ponta às nossas forças armadas, aproveitando todo o potencial do investimento europeu em defesa. Como intervenientes líderes no domínio naval e de defesa, a Navantia e a TKMS estão empenhadas em contribuir ativamente para este esforço europeu comum”, referiu o presidente da Navantia, Ricardo Domínguez, citado em comunicado.

Com mais de 9.000 trabalhadores, a alemã TKMS conta com três estaleiros navais, dois na Alemanha e um no Brasil. A empresa fornece sistemas para submarinos e navios de superfície navais, bem como sistemas de eletrónica marítima e tecnologias de segurança. Cerca de 3.300 funcionários trabalham nas instalações de Kiel, tornando-o o maior porto naval da Alemanha.

Especializada em construção naval de superfície e submarina, a espanhola Navantia emprega quase 6.000 pessoas diretamente em Espanha. Além do setor militar, através da sua marca Navantia Seanergies, é fornecedor global para o desenvolvimento de energia eólica offshore e outras energias verdes como o hidrogénio.