EUA declaram ter “paralisado por completo” comércio marítimo do Irão

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) assegura ter implementado um bloqueio total dos portos do Irão e “paralisado por completo” o comércio marítimo da República Islâmica.

Apesar do bloqueio decretado após o falhanço das negociações, que devem ser retomadas esta semana em Islamabade, Trump disse à Fox News que “a guerra está prestes a terminar”, assegurando que Teerão procura “desesperadamente um acordo”.

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