Ataque ao Irão

Direto EUA declaram ter “paralisado por completo” comércio marítimo do Irão

  • ECO
  • 7:31

Conversações presenciais entre americanos e iranianos retomadas esta semana, com Teerão a procurar "desesperadamente um acordo", segundo Trump. Israel quer França afastada das negociações com Líbano.

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) assegura ter implementado um bloqueio total dos portos do Irão e “paralisado por completo” o comércio marítimo da República Islâmica.

Apesar do bloqueio decretado após o falhanço das negociações, que devem ser retomadas esta semana em Islamabade, Trump disse à Fox News que “a guerra está prestes a terminar”, assegurando que Teerão procura “desesperadamente um acordo”.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.

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