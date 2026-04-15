Fraude com medicamentos para emagrecer retira 250 milhões de euros ao SNS

A Polícia Judiciária do Porto estima que metade da despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com a comparticipação do Estado em medicamentos para a diabetes tipo 2, como o Ozempic, foi desviada através da prescrição deste remédio para fins de emagrecimento, o que indicia a eventual prática de uma burla gigantesca ao Estado.

Entre 2020 e 2025, escreve o Correio da Manhã (acesso pago), o SNS gastou cerca de 505 milhões de euros na comparticipação do Estado no preço desses remédios, pelo que a potencial fraude com a prescrição destes medicamentos para emagrecer deverá ser superior a 250 milhões de euros – um valor concentrado no Ozempic.

Nesse período, os custos do SNS com a comparticipação do Estado no preço desses medicamentos dispararam 285%, enquanto o número de pessoas com diabetes no país aumentou 12%, de 833 mil em 2020 para 936 mil em 2024.

Só em fevereiro deste ano é que o Ozempic, utilizado no tratamento da diabetes tipo 2, recebeu autorização do Infarmed para comparticipação em doentes com obesidade ou elevado risco de doença cardiovascular. Os doentes obesos poderão poupar até 1.800 euros por ano, segundo contas da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia.