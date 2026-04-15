Galp anuncia desconto de 20 cêntimos no preço dos combustíveis até 15 maio

A Galp anunciou esta quarta-feira um desconto de 20 cêntimos por litro nos combustíveis até 15 de maio, numa altura em que a margem de refinação petrolífera da empresa mais que duplicou no primeiro trimestre.

“Até 15 de maio, qualquer abastecimento nos postos Galp garante um desconto de 20 cêntimos por litro em saldo, disponível através da utilização da aplicação Mundo Galp”, explica a empresa em comunicado.

O desconto que entra em vigor esta quarta-feira fica disponível na aplicação para o abastecimento seguinte, sem qualquer condição adicional. A petrolífera acrescenta que a “poupança para os clientes pode duplicar e alcançar 40 cêntimos por litro, se for usada em simultâneo com o cupão da oferta Combina, um programa lançado pelo Continente, Galp e Nos.

A empresa decidiu reforçar e simplificar os mecanismos de desconto em combustível disponíveis para os seus clientes “num momento de volatilidade nos mercados internacionais, e num quadro de aumento dos preços de muitos bens essenciais”.