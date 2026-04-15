Itália está interessada em produzir drones com a Ucrânia

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou que a Itália está interessada em produzir drones em conjunto com a Ucrânia. O anúncio surge durante a visita do presidente ucraniano a Roma, numa altura em que Zelensky pediu aos aliados europeus para reforçarem a defesa aérea face aos ataques russos.

“Falámos hoje sobre como fortalecer a nossa cooperação em defesa. A Itália, em particular, está muito interessada em desenvolver uma produção conjunta de drones, um setor no qual a Ucrânia se tornou líder nestes anos”, disse Meloni aos jornalistas em Roma na quarta-feira, citada pela Bloomberg.

O encontro entre Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni, firme apoiante de Kiev, decorre um dia depois de uma visita à Alemanha, onde o presidente ucraniano e o chanceler alemão, Friedrich Merz, acordaram reforçar a cooperação em matéria de defesa, nomeadamente no domínio dos drones.

“A prioridade diplomática número um para a Ucrânia neste momento é a cooperação em matéria de defesa aérea”, escreveu Zelensky nas redes sociais ainda antes da reunião com Meloni. “Precisamos de mísseis de defesa aérea todos os dias, todos os dias em que os russos continuam os ataques às nossas cidades”, acrescentou. Pelo menos sete pessoas morreram em ataques russos de terça-feira a várias regiões da Ucrânia, de acordo com as autoridades regionais.

Zelensky deslocou-se também à Noruega na terça-feira, onde voltou a acordar com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, o reforço da cooperação em matéria de defesa e segurança.

Zelensky tem pressionado os países europeus a aderirem ao programa delineado no quatro da Lista de Necessidades Prioritárias da Ucrânia (PURL) lançado no ano passado, que permite a Kiev receber equipamento norte-americano financiado por Estados da Europa. A Itália enviou armas para Kiev, nomeadamente o sistema franco-italiano de defesa aérea SAMP/T, mas não aderiu ao PURL.