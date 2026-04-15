MFE: Lucros da acionista da Impresa disparam 118% e atingem os 300 milhões

"O ano de 2025 marcou um ponto de viragem. Nasce o primeiro operador de radiodifusão europeu", declarou Pier Silvio Berlusconi, CEO da MediaForEurope (MFE).

⚡ ECO Fast A MediaForEurope (MFE) anunciou um lucro líquido de 300,7 milhões de euros em 2025, um crescimento de 118% em relação ao ano anterior.

As receitas líquidas consolidadas ultrapassaram os quatro mil milhões de euros, com um aumento de 37% face a 2024, refletindo a aquisição da ProsiebenSat.1.

A MFE considera os investimentos na ProsiebenSat.1 e na Impresa como transformadores, prevendo um alcance pan-europeu que ampliará as oportunidades de negócio.

A dívida total fixou-se em cerca de 2,7 mil milhões de euros. O valor representa um aumento face aos 691,5 milhões de euros registados no final de 2024.

A MediaForEurope (MFE), grupo de media sediado em Itália que se tornou este ano a segunda maior acionista da Impresa, revelou esta quarta-feira os seus resultados financeiros de 2025. O lucro líquido consolidado do grupo atingiu os 300,7 milhões de euros, o que representa um crescimento de 118% face aos 137,9 milhões de euros registados no ano anterior. Este valor já inclui a contribuição no quarto trimestre da aquisição de 75,61% da ProsiebenSat.1.

As receitas líquidas consolidadas ultrapassaram a barreira dos quatro mil milhões de euros, fixando-se em cerca de 4,03 mil milhões de euros — um aumento de 37% em comparação com os cerca de 2,95 mil milhões milhões de euros de 2024. O EBITDA acompanhou a tendência de crescimento, subindo para os 866,9 milhões de euros, superando os 792,1 milhões de euros registados no ano anterior.

Na sua apresentação, o grupo revela ainda os resultados pro-forma, que incluem os resultados da ProsiebenSat.1 desde o início do ano e não apenas a partir do momento da conclusão da consolidação no quarto trimestre. Nestes, o lucro líquido reduz-se para 258,6 milhões de euros, mesmo assim mais alto que o valor em 2024. Já as receitas líquidas consolidadas atingem os cerca de 6,56 mil milhões e o EBITDA alcança os cerca de 1,15 mil milhões.

Apesar destes resultados, a dívida total fixou-se em cerca de 2,7 mil milhões de euros. O valor representa um aumento face aos 691,5 milhões de euros registados no final de 2024. A MFE explica este incremento pela aquisição de até 75,6% do capital social da ProsiebenSat.1 — para o qual desembolsou 504 milhões de euros. No entanto, mesmo não considerando essa quantia, a dívida aumentou face a 2024, para os 959 milhões de euros. A administração considera este valor “bem sob controlo”.

A MFE indica ainda que o seu conselho de administração propôs um dividendo ordinário de 0,22 euros por ação, representando uma distribuição total de 154 milhões de euros, “a mais elevada nos últimos 15 anos”.

“O ano de 2025 marcou um ponto de viragem. Nasce o primeiro operador de radiodifusão europeu. Hoje, produzimos conteúdos em todos os países onde operamos, com um foco crescente na conceção e criação de conteúdos que funcionem em todas as plataformas, e não apenas na TV”, declarou Pier Silvio Berlusconi, CEO do grupo, citado em comunicado.

Sobre os resultados financeiros, reflete que “os números importam, mas por si só não são suficientes“. “Para a MFE, também importam hoje porque contam uma história. Num ano que foi globalmente desafiante, apesar do investimento necessário para implementar o projeto MFE, a rentabilidade aumentou e o fluxo de caixa melhorou“, acrescentou.

Para 2026, a MFE encara os investimentos na ProSiebenSat.1 e na Impresa em Portugal como “negócios transformadores” que redefiniram a escala do grupo e lançaram as “bases para a criação de valor a longo prazo“.

“Como resultado, o grupo beneficiará de um alcance pan-europeu sem paralelo, com uma pegada de 5+1 países que atua como um poderoso multiplicador de oportunidades tanto na publicidade como nas operações de entretenimento”, conclui.