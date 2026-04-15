Agricultura

Microalgas da Universidade de Lisboa vencem prémio de inovação agrícola em França

O projeto SEA4FEED, que investiga o uso de microalgas na alimentação animal, foi o vencedor da categoria Exploration dos Innovation Awards Roullier, numa competição que reuniu mais de 50 candidaturas.

O projeto SEA4FEED, da Universidade de Lisboa, venceu o prémio Exploration na 3.ª edição dos Innovation Awards Roullier. Promovidos pela gigante francesa especializada em nutrição vegetal e animal, receberam mais de 50 candidaturas provenientes de 17 países.

O prémio, no valor de até 300 mil euros, traduz-se num contrato de colaboração em investigação com o Grupo Roullier, com o objetivo de acelerar a transição do laboratório para a aplicação prática.

Coordenado por José Prates, da Universidade de Lisboa, o SEA4FEED visa otimizar as condições de cultivo de microalgas ricas em pigmentos, de forma a comprovar o seu potencial antioxidante e imunomodulador, com benefícios para o crescimento, a saúde e a qualidade dos produtos em ensaios avícolas.

Da direita para a esquerda: Rui Rosa ( presidente Vitas Portugal), Nuno Canadas (presidente do INIAV), José Prates (vencedor do Prémio Exploration), António Guerreiro de Brito (presidente do ISA)Grupo Roullier

Outros dois programas portugueses de investigação aplicada na área da agricultura estavam no lote de finalistas da 3.ª edição destes prémios: o BIOSEA+, desenvolvido pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP); e a solução “Sea to Farm”, a cargo da plataforma de I&D AmpliAqua, da BGI – Sustainable Ventures, que utiliza recursos marinhos para regenerar solos e combater o stress abiótico nas culturas.

“Os Innovation Awards Roullier são uma iniciativa internacional que desafia a comunidade científica a criar soluções inovadoras que possam contribuir para uma agricultura sustentável e de alta performance”, afirma o presidente da Vitas Portugal (filial do Grupo Roullier no país). “Nesta edição, ter um vencedor português não só é um motivo de forte orgulho, como comprova que Portugal tem um potencial enorme na área de I&D que deve ser apoiado e premiado”, destaca Rui Rosa, citado em comunicado.

Nesta edição, ter um vencedor português não só é um motivo de forte orgulho, como comprova que Portugal tem um potencial enorme na área de I&D que deve ser apoiado e premiado.

Rui Rosa

Presidente da Vitas Portugal

Nesta 3ª edição dedicada ao tema “Do Mar à Terra: Recursos marinhos como alternativas sustentáveis e virtuosas para a agricultura”, os projetos MARFERT, (Verde Acqua, Brasil) e BIOMAT-MAERL (Universidade de Pádua, Itália) foram os outros dois vencedores nas categorias Scale up e Young Talent. A primeira inclui um prémio de 50 mil euros e acompanhamento técnico e industrial personalizado para apoiar a implementação e industrialização da solução, enquanto a segunda atribui 10 mil euros e um programa de mentoria orientado para o desenvolvimento da carreira de investigação.

Criados em 2018 e dedicados à promoção de soluções pioneiras para uma agricultura sustentável, os Innovation Awards Roullier permitem, além do financiamento até 300 mil euros, o acesso a parcerias de investigação com especialistas do Centro Mundial de Inovação do grupo, bem como apoio técnico e industrial e programas de mentoria.

Presente no mercado português desde 1994, onde tem como atividades principais a produção e comercialização de fertilizantes – através da TIMAC Agro – e a produção de uvas e vinho através da Falua, a Vitas Portugal conta atualmente com unidades industriais em Setúbal, Almeirim, Monção e na região do Douro.

Fundado em 1959, o Grupo Roullier é uma empresa industrial independente e familiar, especializada em nutrição vegetal e animal. Com 110 unidades industriais em todo o mundo e cerca de 10.400 colaboradores, o grupo francês regista uma receita consolidada de cerca de 3 mil milhões de euros.

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