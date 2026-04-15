Microalgas da Universidade de Lisboa vencem prémio de inovação agrícola em França

O projeto SEA4FEED, da Universidade de Lisboa, venceu o prémio Exploration na 3.ª edição dos Innovation Awards Roullier. Promovidos pela gigante francesa especializada em nutrição vegetal e animal, receberam mais de 50 candidaturas provenientes de 17 países.

O prémio, no valor de até 300 mil euros, traduz-se num contrato de colaboração em investigação com o Grupo Roullier, com o objetivo de acelerar a transição do laboratório para a aplicação prática.

Coordenado por José Prates, da Universidade de Lisboa, o SEA4FEED visa otimizar as condições de cultivo de microalgas ricas em pigmentos, de forma a comprovar o seu potencial antioxidante e imunomodulador, com benefícios para o crescimento, a saúde e a qualidade dos produtos em ensaios avícolas.

Outros dois programas portugueses de investigação aplicada na área da agricultura estavam no lote de finalistas da 3.ª edição destes prémios: o BIOSEA+, desenvolvido pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP); e a solução “Sea to Farm”, a cargo da plataforma de I&D AmpliAqua, da BGI – Sustainable Ventures, que utiliza recursos marinhos para regenerar solos e combater o stress abiótico nas culturas.

“Os Innovation Awards Roullier são uma iniciativa internacional que desafia a comunidade científica a criar soluções inovadoras que possam contribuir para uma agricultura sustentável e de alta performance”, afirma o presidente da Vitas Portugal (filial do Grupo Roullier no país). “Nesta edição, ter um vencedor português não só é um motivo de forte orgulho, como comprova que Portugal tem um potencial enorme na área de I&D que deve ser apoiado e premiado”, destaca Rui Rosa, citado em comunicado.

Nesta edição, ter um vencedor português não só é um motivo de forte orgulho, como comprova que Portugal tem um potencial enorme na área de I&D que deve ser apoiado e premiado. Rui Rosa Presidente da Vitas Portugal

Nesta 3ª edição dedicada ao tema “Do Mar à Terra: Recursos marinhos como alternativas sustentáveis e virtuosas para a agricultura”, os projetos MARFERT, (Verde Acqua, Brasil) e BIOMAT-MAERL (Universidade de Pádua, Itália) foram os outros dois vencedores nas categorias Scale up e Young Talent. A primeira inclui um prémio de 50 mil euros e acompanhamento técnico e industrial personalizado para apoiar a implementação e industrialização da solução, enquanto a segunda atribui 10 mil euros e um programa de mentoria orientado para o desenvolvimento da carreira de investigação.

Criados em 2018 e dedicados à promoção de soluções pioneiras para uma agricultura sustentável, os Innovation Awards Roullier permitem, além do financiamento até 300 mil euros, o acesso a parcerias de investigação com especialistas do Centro Mundial de Inovação do grupo, bem como apoio técnico e industrial e programas de mentoria.

Presente no mercado português desde 1994, onde tem como atividades principais a produção e comercialização de fertilizantes – através da TIMAC Agro – e a produção de uvas e vinho através da Falua, a Vitas Portugal conta atualmente com unidades industriais em Setúbal, Almeirim, Monção e na região do Douro.

Fundado em 1959, o Grupo Roullier é uma empresa industrial independente e familiar, especializada em nutrição vegetal e animal. Com 110 unidades industriais em todo o mundo e cerca de 10.400 colaboradores, o grupo francês regista uma receita consolidada de cerca de 3 mil milhões de euros.