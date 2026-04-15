Governo anuncia novos apoios para mitigar custo da energia. Siga aqui

O primeiro-ministro regressa esta quarta-feira ao Parlamento, num debate em que a oposição deverá puxar por assuntos como a revisão das leis laborais, a atual conjuntura internacional, a inflação ou a relação do Governo com os jornalistas.

A primeira intervenção do debate quinzenal caberá à Iniciativa Liberal (IL), que tem pressionado Montenegro a levar já à Assembleia da República a reforma da legislação laboral, tendo em vista a sua flexibilização.

Já o PS tem responsabilizado PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal pelo progressivo aumento do custo de vida, por terem chumbado as iniciativas socialistas que “visavam a adoção de medidas de mitigação em relação aos efeitos da inflação”.

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