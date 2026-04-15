Mosqueteiros fatura acima de 2 mil milhões com 365 lojas e 15 mil trabalhadores em Portugal

Presente em Portugal há 35 anos com as insígnias Intermarché, Bricomarché e Roady, o Grupo Mosqueteiros fechou 2025 com um volume de negócios de 2,24 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 5,5% face ao ano anterior.

No último ano, todas as insígnias do grupo registaram crescimento. O Intermarché atingiu um volume de negócios de 1,96 mil milhões de euros, uma subida de 5,2%. O Bricomarché ultrapassou os 218 milhões de euros, com um crescimento de 8,3%, enquanto o Roady alcançou 54 milhões de euros, uma evolução de 5,2%.

No final do ano, o grupo contava com 365 pontos de venda em Portugal, distribuídos por 200 concelhos, incluindo 267 lojas Intermarché, 61 Bricomarché e 37 centros-auto Roady. A rede é assegurada por 283 empresários independentes.

“Celebrar 35 anos em Portugal com resultados de crescimento é a melhor demonstração da solidez do nosso modelo e da confiança que os consumidores continuam a depositar nas nossas insígnias“, afirma o presidente do conselho de administração do Grupo Mosqueteiros em Portugal.

Citado em comunicado, Paulo Mendes garante ainda que o grupo continuará a “investir na modernização das lojas, na valorização dos produtos nacionais e na proximidade com as comunidades” em que está inserida.

Celebrar 35 anos em Portugal com resultados de crescimento é a melhor demonstração da solidez do nosso modelo e da confiança que os consumidores continuam a depositar nas nossas insígnias. Paulo Mendes Presidente do conselho de administração do Grupo Mosqueteiros em Portugal

Presente no país desde 1991, o Grupo Mosqueteiros destaca ainda na mesma nota a consolidação de uma rede de proximidade assente no empreendedorismo local, bem como o reforço das parcerias com produtores e fornecedores nacionais.