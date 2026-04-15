Nazaré da Costa Cabral considera “ofensivas” acusações de Sarmento. “Quero acreditar que respeita a independência do CFP”

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP) defendeu esta quarta-feira que as projeções da instituição são “técnicas” e “sérias”, garantindo nunca ter interferido no trabalho da equipa. Nazaré da Costa Cabral considerou mesmo “um bocadinho ofensivas” as declarações do ministro das Finanças, aconselhando a prudência para preservar a imagem de independência numa altura em que a entidade se encontra prestes a mudar de liderança.

“Não fazemos projeções políticas no CFP. As nossas projeções são técnicas e é um trabalho muito sério e não pode ser questionado dessa maneira nenhuma em lado nenhum”, afirmou Nazaré da Costa Cabral durante a conferência de imprensa de apresentação das perspetivas económicas e orçamentais, em Lisboa, quando questionada sobre o tema.

Em causa estão as declarações do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em que acusou a entidade de fazer críticas, que denominou de “políticas”, apenas desde que o atual Governo está no poder.

Perante as críticas, Nazaré da Costa Cabral procurou fazer a defesa da honra. “Estou aqui há sete anos e nunca nunca interferi nos resultados das projeções e no trabalho técnico da minha equipa. Essas declarações no que diz respeito ao CFP não foram afirmações justas, corretas e no que diz respeito à presidente que foram um bocadinho ofensivas”, considerou.

“Sempre acreditei que o senhor ministro das Finanças respeita a independência do CFP e quero continuar a acreditar que o senhor ministro das finanças respeita a independência do CFP”, afirmou.

Na mesma linha, recordou que a CFP “está sempre sob escrutínio” e tem um “nível de exposição enorme”, pelo que quando há uma mudança na liderança de uma instituição como esta em vista – uma vez que o mandato de Nazaré da Costa Cabral já terminou –, a responsável considerou que é preciso “tranquilidade”, evitando-se declarações que possam pôr “em causa a credibilidade de uma instituição destas”.

(Notícia em atualização)