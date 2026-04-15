Países Baixos gastam cerca de 250 milhões de euros em drones para a Ucrânia

Os Países Baixos vão investir 248 milhões de euros na produção de drones para enviar para a Ucrânia, reforçando as capacidades de defesa área do país. O anúncio surge depois de Zelensky ter fechado esta semana parcerias com a Alemanha e Noruega e do Reino Unido ter anunciado o envio de 120 mil drones para o país.

“Os drones desempenham um papel crucial no campo de batalha moderno. Os ucranianos utilizam-nos com incrível habilidade para responder aos incessantes ataques russos”, disse ministra da Defesa neerlandesa, Dilan Yesilgoz-Zegerius, citada pela Reuters. Os drones serão fabricados tanto nos Países Baixos como na Ucrânia.

Este acordo surge no mesmo dia em que o Reino Unido anunciou o maior fornecimento de drones para a Ucrânia, composto por mais de 120.000 unidades e que, segundo informou o Ministério da Defesa britânico num comunicado, integra “drones de reconhecimento” e logísticos, além de equipamento para melhorar as capacidades navais das forças ucranianas.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já tinha fechado um acordo estratégico com o chanceler alemão, Friedrich Merz, no domínio da defesa, com ênfase na produção bilateral de drones, aquando da sua visita a Berlim, na terça-feira.

Após ser recebido por Merz, o líder ucraniano viajou até à Noruega, onde também assinou um acordo com o primeiro-ministro, Jonas GahrStore, para estreitar a cooperação militar com Oslo, que inclui o fabrico de drones ucranianos neste país nórdico. Em Itália, o governante ucraniano fechou igualmente um acordo para a produção de drones.

Além da produção e fornecimento de drones a Kiev, os países europeus querem que os seus exércitos adquiram conhecimento prático sobre a atualização dos mesmos e reforçar as suas fileiras com este tipo de armamento.